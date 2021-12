Google préparerait une fonctionnalité qui vous permettrait de configurer la langue du téléphone mobile d’une manière très différente de celle actuelle | La technologie

Le lancement d’Android 12 remonte à quelques mois et Google semble avoir déjà sur sa feuille de route les améliorations qu’il intégrera dans la prochaine version de son système d’exploitation.

Google semble ne pas se reposer et, est-ce, en dépit d’être dans les derniers jours de l’année ; Ils ont commencé à parler de nouvelles fonctionnalités qui arriveront pour la prochaine version du système d’exploitation Mountain View. Oui, on parle bien d’Android et, bien que sa douzième version vient de sortir, Android 13 semble déjà avoir une feuille de route balisée.

Cette feuille de route aurait différentes étapes et l’une d’entre elles serait l’ajout d’une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs attendaient peut-être depuis longtemps. Au fil des années, Google a adapté son système d’exploitation aux différents marchés sur lesquels il a été lancé.

La chose la plus courante lors de l’allumage d’un terminal avec Android est qu’une liste de langues s’affiche et après avoir choisi celle qui nous convient le mieux, l’appareil démarre afin de commencer à utiliser le terminal. Ce qui se passe, c’est que lorsque vous sélectionnez une langue, elle s’applique à toutes les sections de l’appareil, y compris les applications.

Lors de l’inclusion d’applications, ce qui se passe, c’est que, par exemple, il n’est pas possible d’avoir une application dans une langue spécifique. Et, la vérité est que cela peut sembler une langue mineure ; Mais de nombreuses applications ne se traduisent pas bien dans certaines langues, et parfois forcer cela par le réglage de la langue rend le résultat moins qu’optimal.

Google semble vouloir changer cela et dans Android 13 il aurait une option qui vous permettrait de choisir la langue des applications de manière indépendante. Ainsi, c’est l’utilisateur qui décidera, application par application, de la langue dans laquelle il souhaite le voir. Il n’y a pas beaucoup de détails à ce sujet pour le moment.

La nouvelle est arrivée grâce à un support international dans lequel il a été commenté qu’une fenêtre de paramètres s’afficherait où vous pourrez décider application par application la langue de chaque application, bien que vous puissiez également choisir de tout afficher dans la même langue du téléphone .