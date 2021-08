Google présente le forfait Play and Watch avec Google TV pour Stadia

Google a annoncé un nouveau pack Stadia qui remplace la Premiere Edition, ainsi que de nouveaux jeux Stadia Pro et un autre week-end gratuit dans un article de blog aujourd’hui.

Le forfait Play and Watch avec Google TV regroupe le Chromecast avec Google TV et un contrôleur Stadia pour 100 $, et la liste des magasins permet de réaliser une économie de 19 $ si vous les achetez ensemble plutôt que séparément. Google a ajouté le Chromecast avec Google TV en tant qu’appareil officiel pouvant lire Stadia avec d’autres appareils Android TV en juin dernier.

Le nouveau pack remplace l’ancienne Premiere Edition, mais il est toujours disponible dans la boutique à un prix réduit de 80 $. Il contient une manette Stadia et l’ancien Chromecast Ultra jusqu’à épuisement des stocks.

Les abonnés Stadia Pro peuvent désormais réclamer cinq nouveaux jeux pour le mois d’août, comme annoncé initialement sur Twitter la semaine dernière. Les jeux sont Epistory – Typing Chronicles, Grime, It Came From Space et Ate Our Brains, Killer Queen Black et Valkyria Chronicles 4. Les nouveaux jeux rejoignent plus d’une douzaine de jeux Stadia Pro pour revendiquer certains étant les meilleurs jeux Stadia de 2021. .

Enfin, les membres Stadia Pro peuvent également jouer gratuitement à Far Cry 5 d’Ubisoft ce week-end uniquement à partir du jeudi 5 août à 10 h HP jusqu’au lundi 9 août à 13 h HP.