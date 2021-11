Google présente sa nouvelle technologie capable de prédire les inondations

09/11/2021 à 20:08 CET

PE

Google a annoncé dans le cadre de son événement Inventors @ Google ses avancées dans le développement de nouvelles technologies pour améliorer sa capacité de prévision des crues, ainsi que pour améliorer les usages d’outils tels que son Assistant avec mode interprète et avec une meilleure compréhension des personnes ayant des troubles de la parole.

La société américaine a organisé mardi Inventors @ Google, un événement dans lequel elle a souligné ses efforts dans inventer des outils pour résoudre les problèmes de la vie des gens Actuellement.

Google a commencé son événement en améliorant sa technologie de traitement photo et vidéo dans le but d’améliorer son fonctionnement chez les personnes de toutes races, en particulier chez celles de course noire, en distinguant mieux leurs visages et leurs traits.

La société a également montré sa fonction de traduction en temps réel, avec laquelle les utilisateurs reçoivent des suggestions pour traduire les messages s’ils les reçoivent dans des langues autres que celles qu’ils utilisent habituellement. Cette fonction permet également de dicter des messages à la voix, et que ces derniers sont automatiquement traduits à une autre langue.

Google a également montré le mode interprète de son assistant, qui utilise le processeur Tenseur Pixel 6 pour traduire automatiquement la voix dans différentes langues et fonctionner comme un interprète dans la vraie vie.

Aider les personnes ayant des problèmes d’élocution

L’entreprise a également montré ses avancées dans l’aide aux personnes ayant des troubles de la parole et des handicaps, afin que ses outils puissent mieux comprendre ce qu’ils disent, quelque chose qui est généralement compliqué avec les données avec lesquelles l’Assistant Google fonctionne.

Recherche Google se développe depuis 2018 technologies pour servir les personnes handicapées qui affectent la parole, comme le syndrome de Down.

Ces fonctions sont implémentées dans l’application Rapporter. Le service est déjà en version bêta dans les pays anglophones comme les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, et sera déployé dans davantage de pays et de langues dans les mois à venir.

Une autre des technologies présentées par Google vise à faciliter les mammographies pour détecter le cancer du sein. Le système permet d’accéder aux résultats des mammographies sur un seul écran, pour aider à étendre ces tests aux pays où ils ne sont pas encore répandus.

Ce système utilise également l’intelligence artificielle (IA) dans le mammographies, bien que l’entreprise ait voulu souligner que sa technologie ne remplace pas les décisions des médecins mais cherche seulement à leur donner plus de temps pour les traiter en accélérant les tests et en réduisant les attentes.

Prédiction des inondations

Les alertes d’inondation sont une autre utilisation de la technologie que Google propose d’aider sauver des vies humaines face aux catastrophes. L’entreprise peut déjà donner jusqu’à deux jours de préavis avant une inondation, et espère pouvoir arriver à anticiper cinq jours.

Google crée des cartes tridimensionnelles du terrain, avec lesquelles il est ensuite capable de créer des modèles avec lesquels prédire quelles zones sont les plus susceptibles d’être inondées. L’outil est maintenant disponible dans le Moteur de recherche Google et Maps, et il est fourni de manière proactive même si les utilisateurs ne sont pas enregistrés.

L’entreprise vise également à aider dans les zones ayant des difficultés d’accès à Internet, ce pour quoi elle collabore avec des organisations telles que la Croix-Rouge, qui s’assurent de proposer des alertes dans le monde réel.

L’informatique quantique

L’informatique quantique est un autre aspect sur lequel les innovations de Google se sont concentrées. L’entreprise a montré son processeur quantique Sycomore, et a rappelé son projet de développer un ordinateur quantique capable de résoudre les erreurs.

Google espère que ces avancées rendront l’informatique quantique possible »améliorer l’humanité« avec plus d’applications qui peuvent affecter positivement les gens avec des calculs plus complexes, en travaillant plus comme la nature que les ordinateurs traditionnels avec des bits.

Google Arts et Culture est une autre des applications mises à jour avec de nouvelles fonctions, avec une nouveauté qui permet de prendre des portraits d’animaux de compagnie et de rechercher automatiquement des doubles de l’animal dans de véritables œuvres d’art telles que des photographies, des peintures et des sculptures.