Google présente un nouveau lanceur Wear avec un sélecteur de tâches tant attendu

La plate-forme Wear de Google dispose d’un sélecteur d’applications récent similaire à ce qui est actuellement disponible sur Android. Tiles on Wear est étendu à plus de développeurs avec de meilleurs outils Le lanceur sur Wear semble être remanié avec de nouveaux indicateurs et des activités en cours.

Parmi toutes les annonces de Google I / O, Wear OS en avait quelques-unes des plus importantes. De la plate-forme co-développée avec Samsung à l’annonce par Samsung de la fabrication d’une montre Wear, ce fut un grand jour pour la plate-forme portable de Google. Dans une vidéo distincte, Google a annoncé plus de nouveautés avec Wear – et cela a l’air bien.

Certains changements visuels imiteront certains de ce que nous voyons d’Android 12, ainsi que des changements dans la façon dont la navigation dans le système d’exploitation fonctionnera. Vous pourrez toujours appuyer sur le bouton latéral de votre montre pour accéder au tiroir de l’application, mais d’après ce qui a été montré, cela peut sembler un peu différent de ce qu’il fait maintenant.

Outre le changement visuel des icônes dans le tiroir, si vous avez une application en arrière-plan – une minuterie, par exemple – vous verrez un indicateur à la fois sur votre écran d’accueil et en haut de votre tiroir d’applications. En appuyant sur l’indicateur de l’écran d’accueil ou sur l’application en cours d’exécution en haut de votre liste d’applications, vous reviendrez dans cette application. Si vous avez plusieurs applications en cours d’exécution en arrière-plan, vous verrez les deux en haut du tiroir d’applications.

Les applications en arrière-plan font défaut à Wear OS depuis le début. Cela est en partie dû à la pression que ces applications auraient sur la durée de vie de la batterie, mais j’espère que Samsung pourra vous aider dans la refonte du système d’exploitation. Maintenant que vous pouvez exécuter plusieurs applications, un sélecteur de tâches est en passe de vous permettre de revenir facilement à ces applications.

Comme nous l’avons fait avec les téléphones Android depuis des années maintenant, un sélecteur de tâches est juste un glissement ou une pression. Permettre aux utilisateurs de basculer rapidement entre les applications, et maintenant cette même idée fait son chemin vers Wear smartwatches. En appuyant deux fois sur le bouton latéral de la montre, vous pourrez faire des allers-retours entre vos deux applications les plus récentes.

Les fans de Wear OS devraient être enthousiasmés par ces changements qui se frayent un chemin dans les meilleures montres intelligentes Android ainsi que de nouvelles applications Wear. Non seulement un changement visuel de Wear a été cruellement nécessaire depuis des années, mais les applications fonctionnant en arrière-plan et un sélecteur de tâches rendront l’utilisation des smartwatches beaucoup plus agréable.

