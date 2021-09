Google présente une nouvelle modélisation multitâche pour les résultats de recherche et de nouveaux outils de découverte du commerce électronique

in

Google a présenté une gamme de mises à jour de recherche à venir, conçues pour aider à rationaliser la découverte de produits et à utiliser plusieurs entrées pour fournir de meilleurs résultats de recherche contextuels.

La principale nouveauté est la mise en œuvre de son modèle unifié multitâche (MUM) pour la recherche, qui permettra aux utilisateurs d’effectuer des recherches en utilisant des entrées variables, y compris des visuels, comme paramètres de recherche, facilitant une découverte élargie.

Comme expliqué par Google :

« Dans les mois à venir, nous introduirons une nouvelle façon de rechercher visuellement, avec la possibilité de poser des questions sur ce que vous voyez. »

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, la capacité de recherche avancée de Google permettra bientôt aux utilisateurs d’utiliser un visuel comme point de référence. catégorie de produit différente.

La même capacité peut également être utilisée dans des situations où vous ne savez pas comment quelque chose s’appelle, ou souhaitez simplement rationaliser le processus (par exemple, rechercher le bon terme, lire sur les pièces de vélo, identifier l’élément dont vous avez besoin, etc. ).

C’est une avancée significative dans la capacité de recherche, et cela pourrait ouvrir de nouvelles considérations pour la découverte, et la façon dont les gens accèdent à vos pages Web en raison de leurs comportements et de leurs requêtes.

Le processus MUM de Google facilitera également des recherches contextuelles plus larges, basées sur une compréhension avancée des machines, Google déployant également un nouvel élément appelé « Choses à savoir » pour aider à guider les chercheurs dans la bonne direction.

« Si vous recherchez « peinture acrylique », Google comprend comment les gens explorent généralement ce sujet et montre les aspects que les gens sont susceptibles de regarder en premier. Par exemple, nous pouvons identifier plus de 350 sujets liés à la peinture acrylique, et vous aider à trouver le bon chemin à prendre.

Cela, encore une fois, pourrait devenir une autre considération de référencement, avec davantage d’aspects des projets et des découvertes associées ajoutés aux résultats de recherche. Cela pourrait rendre très utile de s’assurer que vous êtes au courant des dernières tendances et que vous créez du contenu de site Web basé sur ces éléments, afin de maximiser la découverte.

Google ajoute également une option de recherche approfondie plus visuellement alignée pour les sujets sélectionnés, ainsi qu’une nouvelle expérience qui identifie les sujets connexes dans une vidéo, avec des liens pour en explorer davantage.

« En utilisant MUM, nous pouvons même afficher des sujets connexes qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la vidéo, en fonction de notre compréhension avancée des informations contenues dans la vidéo. Dans cet exemple, même si la vidéo ne dit pas les mots « l’histoire de la vie du manchot macaroni », nos systèmes comprennent que les sujets contenus dans la vidéo sont liés à ce sujet, comme la façon dont les manchots macaronis trouvent les membres de leur famille et naviguent contre les prédateurs. »

Google dit que la première version de cette fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir, et d’autres à venir dans les mois à venir.

La recherche visuelle est également un élément clé du processus de recherche Lens avancé de Google, qui facilitera la découverte du commerce électronique en permettant aux utilisateurs de l’application Google de rechercher sur la base d’images, de vidéos et de contenus textuels sur un site Web.

« À partir de bientôt, les utilisateurs d’iOS verront un nouveau bouton dans l’application Google pour rendre toutes les images d’une page consultables via Google Lens. Maintenant, trouver cette lampe ou cette chemise (et d’autres comme ça) est à portée de main.

Google élargit également ses listes de produits dans le flux de recherche principal, sur la base des désormais 24 milliards de produits répertoriés dans Google Shopping, tout en ajoutant également un nouveau filtre “en stock” aux listes de magasins locaux, de sorte qu’il n’affiche que les magasins à proximité qui a ce que tu veux.

Il existe diverses considérations au sein de chacun de ces éléments, les avancées de MUM étant destinées à modifier considérablement la façon dont Google affiche les résultats de recherche, ce qui aura un impact important sur la découverte.

Comment, exactement, cela pourrait changer votre approche SEO est moins clair, mais au fur et à mesure que ces nouveaux processus seront déployés, nous aurons plus d’informations sur leur impact sur les SERP, et par la suite, le comportement des utilisateurs, ce qui pourrait inciter à une nouvelle approche de certains aspects. .

Vous pouvez en savoir plus sur les mises à jour de recherche de Google ici.