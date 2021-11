Google prévient que le Pixel 6 Pro est « très demandé », au cas où ce ne serait pas évident

Mais il est plus facile de magasiner dans d’autres magasins

Les Pixel 6 et 6 Pro sont officiellement prêts à être achetés, en supposant que vous ayez la chance d’en trouver un en stock. Les deux modèles – en particulier le plus grand – ont été presque impossibles à localiser, que ce soit en ligne ou sur les étagères des magasins. Même ceux qui ont réussi à passer leurs précommandes la semaine dernière ont été pris dans des dates de livraison confuses et des retards inattendus. Avec un nouvel avis sur sa page de magasin, Google reconnaît enfin certains problèmes d’approvisionnement avec ses derniers téléphones.

Si vous vous rendez maintenant sur le Google Store, vous trouverez une bannière sur la liste du Pixel 6 Pro, en raison de la « forte demande » de l’appareil.

En raison de la forte demande, certains modèles de Pixel 6 Pro peuvent être en rupture de stock ou avoir de longs délais de livraison. Soyez averti lorsqu’ils sont de nouveau en stock, ou consultez d’autres détaillants autorisés qui peuvent les avoir disponibles.

À côté de cet avis, vous trouverez des liens pour rejoindre la liste d’attente de Google – offrant une méthode légèrement plus rationalisée qu’auparavant – et une option pour afficher d’autres détaillants où vous avez une chance de trouver des stocks supplémentaires. Cette bannière n’apparaît pas sur la page du Pixel 6, ce qui suggère que le modèle haut de gamme est beaucoup plus demandé que son frère plus petit et plus abordable.

C’est le dernier revers pour le dernier smartphone de Google, après beaucoup de confusion autour des dates de livraison avant le lancement d’aujourd’hui. De toute évidence, l’ensemble de l’industrie est aux prises avec deux défis permanents : une pénurie de chipsets et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Avec un téléphone aussi attendu que le Pixel 6, certains revers étaient inévitables.

La bannière de Google pour le Pixel 6 Pro permet de quitter facilement sa liste d’attente si vous trouvez le téléphone ailleurs – quelque chose qui manquait au lancement initial de cette fonctionnalité. La possibilité de rechercher d’autres détaillants est également la bienvenue, d’autant plus que les transporteurs et les détaillants comme Best Buy peuvent recevoir des stocks limités.

