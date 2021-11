Google prévient que les mineurs de crypto-monnaie piratent des comptes cloud et suggère des moyens de contrer les cybermenaces

Cependant, la plus grande menace qui afflige le cyberespace est celle qui essaie de tirer le meilleur parti du grand mot à la mode d’aujourd’hui, alias crypto-monnaie. (Image .)

Le géant mondial des moteurs de recherche Google a révélé que les pirates informatiques ciblent de plus en plus les comptes cloud compromis pour exploiter la crypto-monnaie. La révélation fait partie d’un nouveau rapport de l’équipe interne d’action en matière de cybersécurité de Google.

L’équipe de cybersécurité de Google, qui détecte les cybermenaces et donne des conseils sur la façon de les combattre, a publié un rapport intitulé « horizon des menaces » qui met en lumière les multiples menaces qui se profilent actuellement dans le cyberespace.

Selon le rapport, les pirates informatiques de l’État russe ont tenté de duper les utilisateurs pour qu’ils donnent leurs mots de passe sous prétexte qu’ils étaient la cible d’attaquants soutenus par le gouvernement. En Corée du Nord, des pirates informatiques tentent d’attirer les utilisateurs avec des offres d’emploi frauduleuses émanant d’entreprises coûteuses comme Samsung.

Mineurs de crypto piratant les comptes cloud de Google

Cependant, la plus grande menace qui afflige le cyberespace est celle qui essaie de tirer le meilleur parti du grand mot à la mode d’aujourd’hui, alias crypto-monnaie.

Étant donné que les blockchains de « minage » qui sous-tendent les crypto-monnaies nécessitent une quantité importante de puissance de calcul et des logiciels coûteux, 86 % des piratages de cloud computing seraient utilisés pour effectuer le minage de crypto-monnaies.

La zone du logiciel d’extraction de crypto-monnaie est téléchargée dans les 22 secondes suivant le piratage du compte cloud. Les cyber-attaquants profitent de logiciels tiers vulnérables et d’une sécurité client médiocre pour effectuer les piratages.

Autres formes de cybermenace

Le rapport de Google indique que dans un cas, 12 000 comptes Gmail ont été ciblés par le groupe de piratage soutenu par le gouvernement russe APT28, également connu sous le nom de Fancy Bear, où les utilisateurs ont été amenés à transmettre leurs informations d’utilisateur par courrier électronique.

Google affirme que l’attaque a été neutralisée après que tous les e-mails de phishing aient été bloqués – « qui se concentraient sur le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Inde – et qu’aucun détail des utilisateurs n’ait été compromis ».

Dans une autre tentative, des attaquants soutenus par la Corée du Nord ont tenté d’attirer les utilisateurs sud-coréens de Google Cloud pour falsifier les offres d’emploi de Samsung. Des employés d’entreprises sud-coréennes de sécurité de l’information ont été la cible de cette attaque. Les utilisateurs ont été amenés à atterrir dans un lien malveillant vers un logiciel malveillant stocké dans Google Drive. Le lien est maintenant bloqué.

Google a également eu du mal à faire face aux attaques de ransomware, où les attaquants cryptent des fichiers et des données sur l’ordinateur d’un utilisateur jusqu’à ce qu’une rançon soit payée pour sa libération, car le cryptage, selon le rapport, est si lourd qu’il est presque impossible de les récupérer sans un décryptage. outil.

Le rapport a également signalé l’utilisation du ransomware Black Matter. Le groupe technologique japonais Olympus est l’une des principales victimes de Black Matter qui a déclaré qu’il fermerait ses activités en raison de « la pression des autorités ». D’ici là, le risque demeure important.

Google suggère des moyens de lutter contre les cybermenaces

Dans ses recommandations, Google a demandé aux utilisateurs de services basés sur le cloud d’améliorer leur sécurité en utilisant l’authentification à deux facteurs et de s’inscrire au programme de sécurité pour un travail plus sûr de Google.

