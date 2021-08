Google prévoit de nouvelles améliorations pour protéger les enfants sur ses plateformes

10/08/2021 à 18:47 CEST

Google a annoncé des modifications à YouTube, à la recherche Google et à certaines de ses autres applications. L’objectif est qu’ils soient conçus pour les rendre plus sûrs pour les enfants. Les dernières mises à jour rendront privées par défaut les vidéos YouTube créées par des enfants, permettront aux mineurs ou à leurs parents de demander la suppression de leurs images des résultats d’images Google, Ils activeront SafeSearch par défaut parmi d’autres fonctionnalités très intéressantes. Cette décision fait partie d’une récente initiative de Google pour protéger les enfants et donner aux parents plus de contrôle sur ce qu’ils voient.

La plupart des mises à jour sont dédiées à YouTube et YouTube Kids. La principale modification consiste à cibler les jeunes créateurs âgés de 13 à 17 ans, en modifiant les paramètres de téléchargement par défaut vers l’option la plus privée disponible. Cela signifie que, par défaut, la vidéo ne peut être visionnée que par des utilisateurs sélectionnés, à moins que le créateur ne la rende publique. “Nous voulons aider les jeunes utilisateurs … à prendre une décision intentionnelle s’ils veulent rendre leur contenu public”, a écrit Google.

Google étend également ses appels outils de bien-être numériques pour YouTube. Il activera les rappels de repos et d’heure du coucher par défaut pour tous les enfants entre 13 et 17 ans, tandis qu’il désactivera la lecture automatique par défaut afin que les vidéos qui ne sont pas bien dirigées vers cet âge cible ne puissent pas apparaître. En parallèle, il ajoute une option de lecture automatique dans YouTube Kids et, en parallèle, il la désactive par défaut dans l’application. Les parents pourront également choisir un paramètre de lecture automatique « verrouillé » par défaut.