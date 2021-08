Google prévoit de rendre Internet plus sûr pour les enfants, mais ce n’est pas suffisant

Google devrait tenir compte des sages paroles de l’oncle Ben de Spider-Man : avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. En tant qu’entreprise sans doute la plus influente sur Internet, grâce à son moteur de recherche, son navigateur Chrome et son site de partage de vidéos YouTube, Google a un devoir de vigilance envers les enfants et les adolescents qui utilisent ses services lorsqu’ils sont en ligne.

La société a déployé des fonctionnalités de contrôle parental, telles que Family Link, ainsi que des applications dédiées telles que YouTube Kids, mais la dure vérité est que les enfants accèdent toujours à des contenus inappropriés, délibérément ou par accident, et ils le font via les produits de Google. .

Nous nous félicitons donc que Google présente ses plans pour améliorer cela avec un article de blog intitulé “Donner aux enfants et aux adolescents une expérience en ligne plus sûre”.

Cela inclut de nouveaux outils qui permettent aux personnes de moins de 18 ans, ou à leurs parents ou tuteurs, de demander que leurs images soient supprimées des résultats Google Image. Avoir votre image publiée en ligne sans votre consentement peut être extrêmement pénible, donc cette décision rendra au moins plus difficile pour les gens de voir et de partager ces images.

Pendant ce temps, YouTube, probablement le service le plus populaire de Google en ce qui concerne les enfants et les adolescents, modifie le paramètre de téléchargement par défaut disponible pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans afin qu’ils soient désormais «l’option la plus privée disponible». Google promet également qu’il « mettra plus en évidence les fonctionnalités de bien-être numérique et fournira des garanties et une éducation sur le contenu commercial ».

SafeSearch dans Google sera désormais activé par défaut pour les personnes de moins de 18 ans – à condition qu’elles se connectent. SafeSearch sera également disponible sur les écrans intelligents qui utilisent Google, et l’Assistant Google sera également modifié pour empêcher le partage de contenu inapproprié – bien que Google soit plutôt vague sur les détails à ce sujet.

Les publicités sur Internet et les applications du Play Store sont également en cours d’élaboration pour s’assurer qu’elles sont adaptées à l’âge de l’utilisateur.

Bien mais pas assez

Ces changements sont un bon début, mais à notre avis, ils ne vont toujours pas assez loin et, dans certains cas, ne répondent toujours pas à bon nombre de nos préoccupations.

Par exemple, tout en permettant aux moins de 18 ans de demander la suppression de leurs images des résultats de Google Image, cela ne supprimera pas les images d’Internet – cela signifie simplement qu’elles ne devraient pas apparaître dans les résultats de recherche d’images. Vraisemblablement, tous les sites hébergeant les images resteront actifs et pourraient même être trouvés via une recherche Google standard. Bien que Google ne puisse pas dicter ce que les sites Web hébergent, il peut être plus agressif en pénalisant les sites ou les sociétés d’hébergement qui publient ces images.

Confier aux enfants ou aux tuteurs le fardeau de trouver et de signaler leurs images peut également être une expérience très bouleversante.

Nous avons discuté avec des spécialistes de la sécurité et des experts du secteur des dernières annonces de Google, et ils ne semblent pas impressionnés.

« Les organisations caritatives et les administrations défendent et proposent la plupart de ces « nouvelles » mesures depuis un certain temps », nous a expliqué Brian Higgins, spécialiste de la sécurité chez Comparitech.

« Il y a maintenant suffisamment d’arguments commerciaux pour que Google accepte qu’ils auraient dû faire tout cela et bien plus encore. Aucune des idées ici n’est nouvelle, elles coûtent juste de l’argent et ont un impact sur la capacité de Google à collecter des données et à cibler la publicité, c’est pourquoi il leur a fallu si longtemps pour mettre en œuvre l’une d’entre elles.

Marcher sur la corde raide

(Crédit image : Google/TechRadar)

Quant à YouTube, rendre les paramètres de téléchargement par défaut plus privés pour les adolescents âgés de 13 à 17 ans ne répond pas aux préoccupations de nombreux parents concernant le site de partage de vidéos. Pour commencer, permettre aux enfants de 13 ans de télécharger des vidéos est un peu inquiétant, et tout adolescent féru de technologie (ce qui est à peu près tous) modifiera facilement les paramètres de partage par défaut.

Mais qu’en est-il du contenu inapproprié qui apparaît toujours dans des vidéos apparemment signalées comme étant destinées aux enfants ? Il existe des vidéos apparemment adaptées aux enfants qui contiennent de la violence ou un langage inapproprié (comme le rapporte le New York Times), qui peuvent encore trop facilement être trouvées par les enfants.

Rien dans l’annonce de Google ne semble résoudre ce problème et bien qu’il y ait YouTube Kids (bien que cela pose des problèmes avec une lecture automatique imparable), ainsi que la suppression constante des vidéos dérangeantes qui présentent des thèmes spécifiques aux enfants, le fait est que la responsabilité incombe toujours aux parents. de surveiller le contenu de leurs enfants dans son intégralité.

Quant à activer SafeSearch par défaut pour les moins de 18 ans, c’est une décision audacieuse, mais cela nécessite que les utilisateurs soient connectés. De nombreuses personnes utiliseront Google sans jamais se connecter, donc cette option ne fera pas beaucoup de différence.

Pour être juste envers Google, il doit faire attention entre limiter ce que les enfants voient en ligne et censurer les sites Web. Beaucoup de gens s’inquiètent du pouvoir de Google sur Internet tel qu’il est, de sorte que l’entreprise ne voudra pas donner l’impression d’aller trop loin.

Cependant, il y a un problème avec les enfants et les adolescents ayant accès à du contenu inapproprié et en tant que plus grand fournisseur de recherche au monde, Google sera toujours dans la ligne de mire de ses plans pour l’arrêter.

Nous avons contacté Google avec ces points soulevés et mettrons à jour cet article lorsque nous aurons une réponse.