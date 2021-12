Google prévoit de s’attaquer au métaverse avec une nouvelle paire de lunettes AR

Qu’on le veuille ou non, le « métavers » est la prochaine tendance que toutes les grandes entreprises de technologie poursuivent. Alors que le jury ne sait toujours pas si cela changera le monde avec succès, il attire l’attention d’endroits auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas. Alors que Facebook a changé de nom pour vendre sa vision de l’avenir, Google tente également de laisser sa marque sur le métavers, tout en le ramenant à un produit classique des années 2010.

Selon un nouveau rapport du New York Times, la société derrière Android utilise sa récente acquisition de North pour faire sa marque sur les espaces virtuels. Google a acheté le fabricant de lunettes intelligentes à l’été 2020 après que le projet n’ait pas réussi à présenter un successeur à son gadget initial alors qu’il travaillait sous Intel. On ne savait pas à l’époque ce que la société avait l’intention de faire avec North, bien qu’il semble maintenant qu’un successeur de Glass soit en préparation.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Bien que North travaillait sur d’autres projets lors de son acquisition, son gadget le plus remarquable était sans aucun doute ses lunettes intelligentes, qui associaient des verres de prescription à un écran projeté. Avec un micro intégré et des commandes de bague que vous portiez au doigt, les lunettes intelligentes fonctionnaient comme un affichage tête haute, vous alertant des notifications entrantes ou vous offrant une navigation étape par étape lors d’une promenade.

C’est une vision de l’avenir que Google a depuis près d’une décennie après le lancement de Glass pour les développeurs en 2013. Bien qu’une version commerciale n’ait jamais abouti, cela semblait également être le genre de projet auquel l’entreprise pourrait revenir après l’amélioration de la technologie derrière elle. . Cette tendance métaverse pourrait bien être le moment idéal pour que Google réessaye – et son acquisition par North pourrait bien le rendre possible.

Le rapport d’aujourd’hui intervient quelques semaines seulement après que l’entreprise a embauché un poste très médiatisé dans cet espace, un ancien employé d’Oculus dirigeant le développement d’un système d’exploitation AR. Tous les signes indiquent des avancées majeures dans cet espace, mais il reste à voir si nous verrons ou non du nouveau matériel en 2022.

Bundled Notes est (presque) la meilleure alternative à Google Keep

C’est un service d’abonnement, mais ça en vaut la peine

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (776 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg