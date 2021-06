Google prévoit plus de confidentialité sur Android, mais cela ne ressemble en rien à l’anti-tracking controversé d’Apple sur les iPhones – .

Apple a publié deux excellentes fonctionnalités de confidentialité dans iOS 14. La quantité d’opposition que l’entreprise a reçue de Facebook au cours des derniers mois est un indicateur clair de la peur qu’elle suscite pour les entreprises qui collectent des données sur les utilisateurs à des fins publicitaires. Tout d’abord, iOS 14 a activé les nouvelles étiquettes de confidentialité qui indiquent aux utilisateurs la quantité de données personnelles qu’une application collecte sur l’iPhone ou l’iPad. Il ne s’agit que d’une fonctionnalité d’information qui n’a aucun impact sur la capacité d’un développeur à collecter des données utilisateur, et les utilisateurs iOS doivent les rechercher dans les listes de l’App Store pour les voir. Puis est venue la nouvelle fonctionnalité anti-tracking qu’Apple a activée avec sa mise à jour iOS 14.5 il y a quelques mois. Celui-ci oblige tous les développeurs à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs à travers les applications sur iPhone et iPad – sans surprise, la plupart des gens demandent aux applications de ne pas les suivre si on leur en donne l’occasion.

Facebook a peut-être été le plus bruyant à propos de ces nouvelles fonctionnalités de confidentialité de l’iPhone, mais Google et d’autres sociétés spécialisées dans la publicité seront également touchées. Cependant, Google possède également le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, ce qui l’oblige à répondre à ces initiatives de confidentialité. Un nouveau rapport indique que Google pourrait bientôt rendre plus difficile pour les entreprises de suivre les utilisateurs sur Android, mais Google n’est pas exactement prêt à correspondre aux initiatives d’Apple. Si quoi que ce soit, le nouveau mouvement soulève des questions sur les protections de confidentialité actuelles en place sur Android.

Google déploiera ses propres étiquettes de confidentialité pour les applications dans le courant de 2022, selon une annonce récente.

Un rapport distinct a détaillé un débat interne chez Google sur l’opportunité de faire correspondre ou non les fonctionnalités anti-suivi d’Apple dans iOS et iPadOS. Google aurait commencé à travailler sur sa propre fonctionnalité de transparence du suivi des applications (ATT), mais il s’inquiète de l’impact sur ses résultats. Bien qu’il ne s’agisse que d’un rapport non confirmé, Google est prêt à dire aux utilisateurs qu’il améliorera les protections de la vie privée dans Android à l’avenir, tout en rendant plus difficile pour les entreprises, y compris elle-même, de suivre les utilisateurs.

Google a annoncé des changements dans la façon dont il gérera les identifiants publicitaires uniques sur Android, rapporte The Verge. Ce sont les identifiants que les annonceurs peuvent utiliser pour suivre les personnes en ligne. La fonction anti-tracking ATT d’Apple concerne également l’accès à l’identifiant unique de l’iPhone.

Voici ce que Google est sur le point de changer — soulignez le nôtre :

Dans le cadre de la mise à jour des services Google Play fin 2021, l’identifiant publicitaire sera supprimé lorsqu’un utilisateur se désengage de la personnalisation à l’aide de l’identifiant publicitaire dans les paramètres Android. Toute tentative d’accès à l’identifiant recevra une chaîne de zéros au lieu de l’identifiant. Pour aider les développeurs et les fournisseurs de services publicitaires/analytiques dans leurs efforts de conformité et de respect du choix des utilisateurs, ils pourront recevoir des notifications pour les préférences de désinscription. De plus, les applications ciblant Android 12 devront déclarer une autorisation normale des services Google Play dans le fichier manifeste.

Google a déjà annoncé les changements dans un e-mail aux développeurs du Play Store.

Bien que la mise à jour soit certainement un pas dans la bonne direction, ce n’est certainement pas un match pour ATT. Google n’obligera pas les développeurs à demander l’autorisation avant de suivre les utilisateurs, et c’est aux utilisateurs d’Android de demander à ne pas être ciblés par des publicités personnalisées.

La mise à jour met en évidence un problème avec les protections de confidentialité actuelles dans Android. Comme l’explique The Verge, les utilisateurs peuvent depuis longtemps désactiver les publicités personnalisées. Mais même ainsi, les développeurs peuvent accéder à l’identifiant publicitaire unique d’un appareil. Par AdExchanger, les applications ont pu accéder à cet identifiant à des fins non publicitaires impliquant des analyses et la prévention de la fraude. Il n’est pas clair si la fonctionnalité a été abusée de quelque manière que ce soit pour suivre les utilisateurs à des fins publicitaires. Le fait que Google veuille changer son fonctionnement indique que les protections actuelles de la confidentialité peuvent vous donner un faux sentiment de sécurité après avoir choisi de ne plus recevoir d’annonces personnalisées. Si le système actuel fonctionne, pourquoi Google ressent-il le besoin de remplacer l’identifiant unique par un tas de zéros lorsqu’un internaute désactive les publicités personnalisées ?

De plus, Google souhaite toujours mettre en œuvre une « solution alternative » pour suivre les utilisateurs à des fins d’analyse et de prévention de la fraude :

Ce déploiement progressif des services Google Play affectera les applications s’exécutant sur les appareils Android 12 à partir de fin 2021 et s’étendra aux applications s’exécutant sur les appareils prenant en charge Google Play début 2022. En juillet, nous proposerons une solution alternative pour prendre en charge les cas d’utilisation essentiels tels que analyse et prévention de la fraude.

En termes plus simples, la même fonctionnalité globale reste. Google souhaite remplacer sa solution actuelle par un système qui devrait améliorer la confidentialité des utilisateurs tout en permettant des analyses et un suivi anti-fraude. Bien sûr, c’est ce qui aurait dû se passer depuis le début. Google ressent clairement le besoin d’améliorer la protection de la vie privée tout en diffusant des publicités personnalisées sur Android, mais il n’est pas tout à fait prêt à obliger les développeurs, y compris Google, à demander la permission de suivre les utilisateurs d’Android à travers les applications et les services.

