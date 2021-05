Google prévoit une mise à niveau clé pour le Pixel – .

Après un Pixel 5 moins qu’excitant, Google devrait proposer aux acheteurs au moins une mise à niveau significative avec le Pixel 6 cette année. Google collabore avec Samsung sur son propre processeur personnalisé pour la série Pixel, et nous avons déjà vu des preuves étayant l’idée que le Pixel 6 sera le premier appareil Google à fonctionner avec le processeur Whitechapel. Par ailleurs, des rapports indiquent que Google fabrique son propre Pixel pliable, ce qui serait un développement passionnant pour les fans de Pixel. On ne sait pas si le combiné sera lancé aux côtés d’un téléphone Pixel 6 traditionnel cette année ou plus tard. Une nouvelle découverte indique un autre domaine d’intérêt majeur pour Google, taquinant une autre mise à niveau potentielle pour les combinés Pixel. Contrairement au processeur Whitechapel non confirmé et au Pixel pliable, cette mise à niveau semble certaine pour les futurs appareils Pixel.

Le blog allemand SmartDroid a repéré une nouvelle offre d’emploi publiée par Google sur son portail Carrières. Le titre indique clairement le type de mise à niveau de Pixel que Google souhaite: ingénieur matériel, couleur d’affichage, Google Pixel.

Le lieu de travail est également intéressant, Taiwan. Ce n’est pas seulement parce que Google a acquis une partie importante de la division mobile de HTC il y a quelques années pour travailler sur le Pixel. Taïwan est également le lieu où Apple travaille sur ses propres technologies d’affichage pour iPhone, iPad et Mac. Nous avons vu divers rapports au cours des dernières années sur le fonctionnement d’affichage d’Apple à Taïwan, tout comme des rumeurs disent qu’Apple cherche à apporter des écrans mini-LED et OLED à divers appareils. L’iPad Pro offre déjà cet écran mini-LED très attendu.

Le poste de travail de Google ne mentionne pas spécifiquement le Pixel 6, et on ne sait pas quel type de technologie Google veut développer et quel type d’appareils Pixel il ciblerait. Google note qu’il cherche à créer des pièces personnalisées pour son matériel, ce qui est un détail passionnant:

Nos défis informatiques sont si grands, complexes et uniques que nous ne pouvons pas simplement acheter du matériel standard, nous devons le fabriquer nous-mêmes. Votre équipe conçoit et construit les technologies matérielles, logicielles et réseau qui alimentent tous les services de Google.

La description de poste explique brièvement les responsabilités du candidat choisi:

Dans ce rôle, vous serez responsable de vous assurer que la gestion des couleurs d’affichage et les fonctionnalités d’affichage répondent aux spécifications et aux objectifs du produit. Cela implique des mesures objectives des affichages du produit et peut impliquer la réalisation d’études et d’expériences de couleur pour quantifier les préférences de l’utilisateur. Vous aurez des responsabilités liées à la réponse d’affichage adaptative à l’entrée du capteur ambiant de l’appareil. Bien que le rôle soit officiellement sur l’échelle matérielle, il existe une coopération avec les équipes logicielles et une expérience en programmation est un plus. Vous travaillerez de manière interfonctionnelle avec le matériel et les logiciels d’affichage, la gestion des produits, l’expérience utilisateur et les équipes d’affichage de la plate-forme Android.

Google indique également que le candidat choisi devra “optimiser la couleur d’affichage et la qualité d’image pour les produits électroniques grand public, en obtenant une qualité équivalente ou meilleure aux produits existants dans le portefeuille matériel de Google”.

Ce n’est pas seulement le Pixel 6 qui pourrait bénéficier de ces innovations d’affichage. Google fabrique également des écrans intelligents et pourrait fabriquer à nouveau des ordinateurs portables et des tablettes Pixel à l’avenir. Rien n’indique que Google envisage d’autres technologies d’affichage pour ses appareils Pixel et Next ou que nous verrons des mini-écrans LED sur les futurs produits Google. Mais Google suit de près les mouvements d’Apple depuis le téléphone Pixel de première génération. Mis à part la technologie mini-LED, l’iPhone 13 est déjà censé offrir une mise à niveau massive de l’affichage, l’écran 120 Hz que beaucoup de gens attendaient.

Cela dit, il n’est pas clair si l’ingénieur en matériel d’affichage que Google embauchera peut influencer le Pixel 6 à ce stade du processus de développement. Google devrait lancer la série Pixel 6 à la mi-octobre, en supposant que la pandémie de coronavirus et / ou la pénurie de puces n’auront aucun impact significatif sur les plans de Google. La conception et les spécifications du téléphone ont probablement été finalisées à ce jour.

