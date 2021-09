Google prolonge sa politique volontaire de « retour au bureau » jusqu’en janvier 2022

Dans un article de blog, le PDG de Google, Sundar Pichai, a révélé ses plans pour le retour des employés dans ses bureaux. Pichai a partagé que le personnel ne sera pas tenu de revenir avant le 10 janvier 2022, car la variante Delta de COVID-19 oblige d’autres entreprises à faire une pause pour reprendre la vie professionnelle normalement.

Tout d’abord, alors que les bureaux continuent de rouvrir, nous espérons voir plus d’équipes se réunir dans la mesure du possible, que ce soit pour des réunions d’équipe régulières, des séances de brainstorming autour d’un tableau blanc ou des activités sociales en plein air. Pour certains endroits, les conditions commencent à s’améliorer, mais dans de nombreuses régions du monde, la pandémie continue de créer de l’incertitude. Reconnaissant cela, nous étendrons notre politique mondiale de retour volontaire au bureau jusqu’au 10 janvier 2022 pour offrir plus de flexibilité et de choix aux Googleurs lors de leur retour au travail.

Actuellement, les employés de Google sont autorisés à se rendre dans les bureaux sur une base volontaire, mais peuvent sinon travailler à domicile à leur discrétion. Il y a un peu plus d’un mois, Google a commencé à exiger des vaccinations pour les employés qui souhaitaient retourner au bureau, tout en prolongeant la politique actuelle de travail à domicile jusqu’en octobre.

Pichai a également indiqué que l’entreprise fournirait un “avertissement de 30 jours” avant que les employés ne soient censés retourner dans les bureaux. C’est une bonne idée car cela donne aux employés suffisamment de temps pour s’occuper des besoins de la famille à la maison avant de revenir à une sorte de normalité lorsqu’il s’agit de travailler.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Enfin, Google organisera deux “jours de réinitialisation globale” au cours du prochain trimestre, les 22 octobre et 17 décembre. Ce sont tous les deux des vendredis, donc il s’agit essentiellement de deux week-ends de trois jours fournis par Google dans le but d’aider ses employés. faites une pause et “réinitialisez”.

Bien sûr, cela ne s’applique pas seulement à une division au sein de Google ou à une autre. Mais nous savons que sa division hardware va être assez occupée dans les prochains mois avec le lancement imminent de la gamme d’appareils Google Pixel 6. Mais voir Google être si franc sur la santé et le bien-être de ses employés étant donné que le monde n’est pas encore revenu à la normale, est un spectacle rafraîchissant à voir.