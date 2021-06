Google promeut un mois de la fierté inclusif et aide les utilisateurs à trouver des toilettes non sexistes

Juin est le mois de la fierté et les entreprises s’activent pour montrer leur soutien à la communauté LGBTQ+. Google a annoncé plusieurs initiatives au sein de ses services pour aider à promouvoir plus d’inclusivité.

La société introduit une nouvelle fonctionnalité dans Google Maps qui permettra aux utilisateurs de vérifier si une entreprise dispose de toilettes non sexistes. Ceci est important, en particulier pour les personnes trans ou non binaires qui peuvent ne pas avoir l’impression de disposer d’un espace sûr pour faire leurs affaires. Google permet déjà aux entreprises de s’inscrire comme « espace sécurisé transgenre » ou « compatible avec les LGBTQ », et cette dernière décision devrait aider à promouvoir davantage les entreprises qui accueillent ces personnes.

Source : Google

Google TV dispose désormais d’une section Pride dédiée au contenu LGBTQ+, mettant en évidence les films populaires qui peuvent être achetés auprès de Google ou visionnés à partir de services de streaming liés. La nouvelle collection Pride peut être consultée sur l’application Google TV disponible sur l’un des meilleurs téléphones Android ou Chromecast avec Google TV.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google met également en évidence les histoires de fierté que l’on peut trouver sur Google Arts & Culture, et la société présentera des personnalités LGBTQ+ tout au long du mois sur Google Doodle. Et les utilisateurs qui recherchent « Pride » ou « Pride Parade » recevront des confettis amusants mettant en vedette divers drapeaux LGBTQ+.

L’entreprise fait sa part pour aider à fournir un soutien financier à de nombreuses personnes qui pourraient en avoir besoin, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, qui affecte encore de nombreuses personnes. Google déclare qu’il fait un don de 4 millions de dollars à diverses organisations pour aider à fournir des ressources aux travailleurs de première ligne LGBTQ+ et aux personnes dans le besoin.

Si vous possédez l’un des meilleurs haut-parleurs ou écrans intelligents comme le Nest Hub (2e génération), vous pouvez demander à votre appareil : “Ok Google, que fais-tu pour la fierté ?” et il répondra avec des anecdotes et des quiz sur la fierté.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Gratuit sur Roku

Ces films et séries sont gratuits sur Roku Channel

Roku donne aux streamers l’accès à une variété de films et de séries télévisées gratuits chaque mois via la chaîne Roku. Voici un aperçu du contenu gratuit que vous pouvez trouver sur la chaîne Roku en ce moment.