Google publie Android 12 Beta 2.1 avec des corrections de bugs

Google a publié aujourd’hui une autre mise à jour d’Android 12 Beta, mais ne vous attendez pas à de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour vise à éliminer les bogues de la plate-forme. Comme il s’agit d’une version bêta, des problèmes sont attendus, mais les corrections de bugs sont tout aussi appréciées.

Voici les nouveautés :

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs d’accéder aux éléments sur l’écran de verrouillage. Par exemple, balayez vers le bas pour la nuance de notification, balayez les notifications ou balayez vers le haut pour déverrouiller le téléphone. (Problème #190702454) Correction de problèmes qui empêchaient les informations telles que la météo et les événements du calendrier d’apparaître dans le widget Coup d’œil sur l’écran d’accueil ou l’écran de verrouillage. (Numéro n° 190700432, n° 190644743) Correction d’un problème qui provoquait parfois des animations scintillantes ou saccadées lors de l’accès aux applications récentes avec la navigation gestuelle. Correction d’un problème qui entraînait parfois le blocage et la disparition des indicateurs d’autorisation du microphone et de la caméra jusqu’au redémarrage du téléphone. Correction d’un problème lors de l’utilisation de l’émulateur Android avec un périphérique virtuel Android (AVD) exécutant Android 12 qui empêchait l’AVD de se connecter à Internet. Correction d’un problème où après avoir pris la version bêta et réinitialisé l’appareil, certains utilisateurs étaient bloqués sur l’assistant de configuration (problème #190082536)

La dernière version bêta d’Android 12 a été la plus captivante à ce jour, présentant aux utilisateurs la refonte tant attendue de Material You et le tableau de bord de confidentialité, entre autres fonctionnalités. Même si Android 12 est disponible pour bon nombre des meilleurs téléphones Android, vous aurez toujours besoin d’un téléphone Google Pixel pour l’essayer, juste pour la facilité de téléchargement. Si vous préférez attendre qu’il soit prêt pour le consommateur, alors vous n’avez pas longtemps à attendre.

Android 12 devrait être disponible pour les propriétaires de Pixel en septembre, et d’autres marques de smartphones suivront peu de temps après.

