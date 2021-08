Google publie de nouvelles clés de sécurité Titan dans le but de « simplifier » la sécurité

Alors que Google continue de proposer de nouvelles fonctionnalités de sécurité à Android 12, la société a annoncé une nouvelle gamme de la clé de sécurité Titan. Il existe deux variantes disponibles, une pour ceux qui utilisent un port USB-A et l’autre pour ceux qui utilisent USB-C. Ces clés de sécurité Titan offrent également un NFC intégré pour une authentification à deux facteurs.

En plus d’introduire ces nouvelles options de clé de sécurité, Google a confirmé qu’il arrêterait la clé de sécurité Bluetooth Titan. Au lieu de cela, la société déclare qu’elle “se concentrera sur la compatibilité NFC plus facile et plus largement disponible”. Mais si vous possédez déjà l’une des clés de sécurité Bluetooth désormais abandonnées, Google déclare qu’il continuera à les prendre en charge pour le moment.

La clé de sécurité Titan a été introduite à l’origine en 2018 comme un moyen de vous protéger, vous et vos appareils, contre les attaques de phishing. Depuis lors, quelques itérations de la clé de sécurité ont été publiées, la version la plus récente provenant d’une collaboration avec Yubikey.

Lors de l’utilisation de l’une de ces nouvelles clés de sécurité Titan en conjonction avec le programme de protection avancée de Google, la société affirme que cela “reste l’un des meilleurs moyens de protéger votre compte Google”. Avec la gamme Pixel 6 à venir plus tard cette année avec la puce Google Tensor, la clé de sécurité Titan associée au module de sécurité Titan M2 de Google pourrait bien être la forme la plus complète de protection de vos comptes que nous ayons jamais vue.

Google fournit également quelques détails sur la clé de sécurité Titan qui convient à vos besoins. Bien que vous puissiez choisir entre USB-A et USB-C en fonction de votre ordinateur ou appareil, ceux qui utilisent un iPad avec un port USB-C pourront utiliser cette version de la clé. Cependant, si vous avez un iPad plus ancien qui utilise toujours Lightning, Google vous recommande de saisir la clé de sécurité USB-A et un adaptateur Apple Lightning.

Ces deux clés de sécurité devraient être disponibles à partir d’aujourd’hui, bien que la version USB-C + NFC ne semble pas encore être disponible sur la boutique de Google.

