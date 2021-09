Google publie un nouveau guide pratique sur les meilleures pratiques et astuces en matière de création publicitaire

Les annonces Google feront-elles partie de votre processus de marketing des fêtes ?

Le géant de la recherche reste une source clé de découverte de produits, et avec le lancement d’outils d’achat et d’options de commerce électronique supplémentaires tout au long de l’année, Google semble en effet prêt à rester un connecteur essentiel pour de nombreux achats tout au long de la saison à venir.

Si vous cherchez à optimiser votre approche marketing de Google, alors cela vous aidera – cette semaine, Google a publié un nouveau guide de 30 pages sur ses divers outils et options publicitaires, qui fournit une gamme d’informations et de conseils précieux pour vous aider à votre stratégie.

Vous pouvez télécharger le guide complet ici, mais dans cet article, nous examinerons certains des points saillants.

Tout d’abord, Google note que « l’utilité » est une attente clé que toutes les marques doivent prendre en compte :

“Les gens rapportent que la serviabilité est leur principale attente des marques depuis le début de la pandémie de COVID-19, avec 78% disant que la publicité d’une marque devrait montrer comment elle peut être utile dans la vie de tous les jours.”

Le guide de Google se concentre sur cet élément, avec des meilleures pratiques créatives dans ses outils publicitaires qui peuvent fournir plus de conseils et d’assistance.

Le guide examine quatre éléments clés, fournissant des aperçus et des idées détaillés sur chacun.

Chaque section comprend des conseils pratiques, illustrés simplement, avec un tas de petits conseils qui peuvent avoir un grand impact.

Il existe également des notes et des statistiques spécifiques sur les meilleures pratiques :

Et des recommandations relatives aux produits Google, y compris des options et outils d’affichage variables :

Et bien que de nombreuses notes soient des choses que vous avez probablement déjà lues auparavant, il est utile de disposer de données et d’informations spécifiques pour chacune, dans un seul aperçu, avec des pointeurs clés comme celui-ci susceptibles de rester dans votre esprit :

C’est un bon et précieux guide, que vous pouvez télécharger et distribuer selon vos besoins.

Et vraiment, ce dont vous avez besoin en ce moment, ce sont des conseils pratiques et exploitables, c’est là que l’explicateur de Google est vraiment fort – il y a moins de vue d’ensemble et de résumé, et des notes plus spécifiques sur ce qui améliore les performances, qui peuvent aider à maximiser votre approche.

Cela vaut vraiment le coup d’œil, même si vous ne faites pas spécifiquement de publicité sur Google.

Vous pouvez télécharger le guide Google « Créez de meilleures créations pour votre marketing à la performance » ici.