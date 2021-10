Google publiera encore plus de mises à jour bêta d’Android 12

TL;DR

Google prévoit de poursuivre le programme bêta d’Android 12, la prochaine mise à jour étant prévue pour décembre. Les futures mises à jour bêta d’Android 12 comprendront des suppressions de fonctionnalités, des corrections de bugs et des améliorations de performances. Si vous préférez rester sur la piste de mise à jour stable d’Android 12, vous devrez vous désinscrire avant le 1er décembre.

Ce n’est pas parce que la version stable d’Android 12 est désormais déployée sur les smartphones Pixel éligibles que Google a fini de publier les mises à jour bêta. Dans un article sur le subreddit r/android_beta, l’équipe du programme bêta Android a annoncé que les inscrits actuels à la version bêta d’Android pourront continuer le programme bêta pour recevoir des « mises à jour de pré-version Android 12 en cours ». Ces mises à jour incluent des suppressions de fonctionnalités, des corrections de bogues et des améliorations des performances et de la stabilité.

L’équipe Android Beta a précisé que si vous ne prenez aucune mesure pour désinscrire votre appareil du programme Android Beta, vous recevrez automatiquement la prochaine mise à jour bêta à partir de décembre 2021. Cependant, si vous souhaitez revenir à la piste stable d’Android 12, vous pouvez désinscrire votre appareil entre maintenant (après avoir installé la mise à jour d’aujourd’hui) et le mercredi 1er décembre. Si vous ne le faites pas pendant la période spécifiée, la désinscription de votre appareil à tout autre moment entraînera une réinitialisation d’usine.

Consultez l’annonce ci-dessous pour plus de détails :

Vous avez maintenant la possibilité de continuer dans le programme bêta sur votre ou vos appareils Pixel et de recevoir des mises à jour de pré-version d’Android 12 en cours, y compris des suppressions de fonctionnalités, des corrections de bugs et des améliorations de la stabilité et des performances avant le calendrier de publication public commençant en décembre.

Si vous ne prenez aucune mesure et que vous maintenez votre appareil Pixel inscrit au programme bêta, vous recevrez automatiquement les prochaines mises à jour bêta d’Android 12 à partir de décembre. Si vous vous désabonnez du programme après avoir installé la mise à jour bêta de décembre, toutes les données utilisateur sur l’appareil seront effacées conformément aux directives habituelles du programme.