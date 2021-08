Google rafraîchit Gmail sur Android avec des couleurs plus vives

Google traverse actuellement une phase de création. Avec Android 12 et Material You à quelques semaines d’une version stable, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreuses applications subissent des modifications de l’interface utilisateur, grandes et petites, au cours des prochains mois. Gmail donne une nouvelle couche de peinture à ses étiquettes, avec des onglets comme “Mises à jour” et “Promotions” qui gagnent un peu plus de dynamisme.

Si vous vous dirigez vers votre application Gmail sur Android, vous pourriez être accueilli par des couleurs modifiées qui semblent un peu différentes d’avant. Alors que les tons généraux sont restés les mêmes – vert pour “Promotions”, bleu pour “Social”, et ainsi de suite – ils reçoivent tous un rafraîchissement avec des nuances plus vives. L’étiquette “Mises à jour” obtient le changement le plus important, passant d’un jaune plus vif à une teinte orange. Tout cela semble plus proche de l’apparence des étiquettes sur le client Web de Gmail, ce qui pourrait être le but de cet échange.

La gauche: Couleurs anciennes. Milieu, droite: Nouvelles couleurs.

Dans l’ensemble, c’est une touche subtile qui n’aura pas d’impact sur votre flot d’e-mails quotidien. Qu’il s’agisse ou non d’une amélioration dépend des goûts personnels, mais c’est certainement une expression plus audacieuse qu’auparavant. Cet échange de couleurs fait actuellement son chemin vers les utilisateurs via une mise à jour côté serveur, bien que nous le voyions dans la version de l’application 2021.07.11. Assurez-vous d’avoir mis à jour votre application en utilisant le lien Play Store ci-dessous, ou récupérez le dernier APK d’APK Mirror.