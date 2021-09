Google recherche Bitcoin atteint le niveau de décembre 2020, l’intérêt NFT dépasse DeFi de manière significative et correspond brièvement à Ethereum

Actualités Bitcoin

Les recherches de Google pour Bitcoin ont atteint le niveau de décembre 2020, l’intérêt pour les NFT dépasse DeFi de manière significative et correspond brièvement à Ethereum

23 septembre 2021

Les prix des crypto-monnaies sont actuellement à un niveau qu’ils n’étaient qu’au début du mois.

Bitcoin se négocie à 43 500 $, un niveau vu pour la dernière fois ce lundi avant que le prix ne tombe à 39 500 $, enregistré pour la dernière fois début août. La situation est la même pour Ether et la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie.

Les principaux actifs cryptographiques sont actuellement en baisse de 20 à 50 % par rapport à leurs sommets historiques du début de l’année.

Bien que le marché ne semble pas mauvais en termes de prix, les recherches Google pour les cryptos sont tombées à leurs niveaux les plus bas pour cette année.

Ayant actuellement une lecture de 31, l’intérêt pour le terme “Bitcoin” sur Google Trends est tombé au niveau de décembre 2020. Fait intéressant, au cours de ce mois, le prix du Bitcoin est passé d’environ 19 000 $ à 29 000 $.

« Prix comme celui-ci lorsque le volume de recherche est à « bas », pas trop minable en fait. s’il recommence, jusqu’où irons-nous », a commenté DegenSpartan, commerçant et personnalité populaire de Crypto Twitter (CT).

En janvier et mi-juin, l’intérêt pour Bitcoin est resté entre 50 et 100, et depuis lors, il se maintient entre 30 et 40. Les gens sont particulièrement intéressés par la principale crypto-monnaie au Nigeria, en Turquie, en Autriche, au Salvador et en Suisse.

En ce qui concerne Ethereum (ETH), il suit la même tendance que Bitcoin (BTC), avec un intérêt pour la deuxième plus grande crypto-monnaie inférieur à celui de Bitcoin, selon Google Trends. Meme coin ‘DOGE’ et ‘crypto’ sont dans le même bateau.

L’intérêt pour Dogecoin (DOGE) a culminé dans la première moitié de mai et se situe actuellement autour des niveaux de février-mars.

La dernière manie en ville, les jetons non fongibles (NFT), connaissent également une baisse de leur popularité qui a culminé au cours de la première semaine de septembre. Pourtant, Google Trends montre que l’intérêt est proche du niveau observé en mars lorsque la tendance a culminé la première fois.

Les NFT ont en fait dépassé la finance décentralisée (DeFi) à la mi-février pour la première fois et depuis lors, dominent largement la tendance. DeFi n’a réussi à dépasser brièvement le NFT qu’en juin, lorsque l’intérêt pour les NFT a chuté pour être revitalisé encore plus fortement.

L’intérêt de la recherche Google a non seulement révélé que les NFT généraient un intérêt en ligne beaucoup plus important que DeFi, mais aussi qu’à la mi-mars et à la fin août, ils avaient presque autant d’intérêt de recherche qu’Ethereum, selon Delphi Digital.

Quant à DeFi, il n’a suscité l’intérêt en juillet que pour continuer à voir l’intérêt modéré qu’il a enregistré entre février et juin.

