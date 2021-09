Google récompense les “Pixel Superfans” avec des avantages exclusifs et vous pouvez vous inscrire maintenant

in

Avant le lancement de son prochain Pixel 6, Google offre aux fans de ses téléphones Pixel plus de moyens de se réunir en ouvrant son programme communautaire Pixel Superfans.

Google décrit Pixel Superfans comme une “expérience VIP pour les amateurs de Pixel”, donnant aux membres l’accès à des exclusivités telles qu’un groupe Facebook réservé aux membres, des questions-réponses, des événements, des offres, etc.

Nous avons été inspirés pour créer la communauté Pixel Superfans parce que nous savons que beaucoup d’entre vous aiment Pixel autant que nous, et nous voulions créer un espace où nous pourrions apprendre à nous connaître. Cela a été un plaisir de connaître tout le monde jusqu’à présent, et nous espérons que vous rejoindrez cette communauté en pleine croissance.

Les membres ont la possibilité de partager des idées et des idées avec l’équipe Pixel, ce qui pourrait potentiellement aider à façonner les futures mises à jour et fonctionnalités. Il existe également des articles en édition limitée et d’autres avantages que Google partagera “dans les prochains mois”.

Pixel Superfans a été initialement lancé en tant que programme pilote dans le courant de 2020, avec des invitations par e-mail envoyées de temps en temps à ceux qui ont acheté des smartphones Pixel sur le Google Store. Cette fois, cependant, Google renonce à sa méthode d’invitation uniquement et ouvre le programme afin que davantage d’utilisateurs puissent le rejoindre.

Le nouveau programme Pixel Superfans fait suite aux efforts communautaires similaires d’autres fabricants de smartphones et d’entreprises comme Qualcomm avec son propre programme Snapdragon Insider.

Le Pixel 6 devrait arriver plus tard en octobre pour concurrencer certains des meilleurs téléphones Android à lancer cette année. Avec de nombreuses personnes exprimant déjà leur enthousiasme pour le Google Pixel 6, c’est le bon moment pour Google de susciter plus de battage publicitaire pour son programme communautaire.

Vous devez avoir 18 ans ou plus et résider aux États-Unis pour vous inscrire en tant que Pixel Superfan. Vous pouvez vous inscrire en accédant à ce formulaire.

Ça arrive

Google Pixel 6

La puissance de l’IA entre vos mains

Le prochain Google Pixel 6 marquera une étape importante pour Google avec son nouveau SoC sur mesure qui alimentera l’IA et l’apprentissage automatique du téléphone sur l’appareil, permettant une meilleure photographie, une reconnaissance vocale et des tonnes de nouvelles expériences.