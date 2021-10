Google reconnaît qu’Android a un gros problème avec les emojis, il va donc le résoudre | La technologie

Cela vous est sûrement arrivé à un moment donné, si vous avez un mobile relativement ancien : certains emojis ne sont pas vus, ou ils n’ont pas de sens. Google reconnaît le problème.

Que vous l’aimiez ou non, émoticônes Ils font partie de la culture Internet, et sont massivement utilisés dans les applications de messagerie, les forums, les réseaux sociaux, les applications, etc.

Des centaines de nouveaux emojis sont publiés chaque année. Et, à cause de la façon dont Android les gère, et parce que des millions de mobiles ne reçoivent pas les nouvelles versions d’Android, ils génèrent toutes sortes d’échecs.

Le plus courant est qu’un utilisateur avec un tout nouveau Pixel 6 et Android 12 envoie un nouvel emoji à un autre avec un ancien Moto G avec Android 8, et au lieu de voir les emoji qu’il voit une icône barrée, communément appelé Tofu:

Selon les données fournies par Google lui-même, qui nous parviennent via XDA Developers, rien de moins que 96% des utilisateurs d’Android ne voient pas les nouveaux emojis, contre seulement 16% des utilisateurs d’iOS.

Les 100 emojis les plus utilisés apparaissent dans 82% de toutes les utilisations d’emoji, mais 20% finissent par ressembler à du tofu.

Et il y a un défaut supplémentaire. Avec certains émojis, principalement ceux de genre et de couleur de peau, les anciens systèmes Android les interprètent comme la somme de plusieurs emojis, et cela les rend difficiles à comprendre.

Par exemple, ce nouvel emoji de agricultrice, les utilisateurs d’Android 8 le voient comme une femme, avec un emoji de blé :

Comment interprétez-vous cela ? Une femme qui mange des céréales ? Une femme qui aime la campagne ?

Ces problèmes ont pour origine deux causes différentes.

Jusqu’à Android 11, les emojis étaient stockés dans le répertoire / system / fonts, dans le fichier NotoColorEmoji.ttf.

Ce répertoire système est protégé en écriture et Il ne peut être mis à jour qu’en cas de mise à jour du système.

Le problème est que de nombreux mobiles mettent des mois à recevoir les nouvelles versions d’Android, et des centaines de millions d’entre eux ne les reçoivent jamais.

Le nouveau mobile pas cher de Xiaomi avec un écran AMOLED de 6,55″, un processeur Snapdragon 778 et un appareil photo de 64 Mpx.

Comme l’explique XDA Developers, Android 12 utilise un système appelé Polices système pouvant être mises à jour, permettant mettre à jour les emojis sans avoir besoin de mettre à jour Android.

Maintenant, les emojis sont enregistrés dans le dossier / data / fonts / files, qui ne peut être mis à jour que par le système. Google peut envoyer des mises à jour de polices ou d’emojis, sans mettre à jour Android.

Cela signifie qu’à partir d’Android 12, tous les utilisateurs recevront les nouveaux emojis en même temps, quelle que soit la marque de votre mobile, ou qu’il ait été mis à jour ou non vers une nouvelle version d’Android.

Et qu’en est-il d’Android 11 et versions antérieures ?

Cette nouvelle direction va bien, mais il y a des centaines de millions de mobiles qui ne recevront jamais Android 12. Que se passe-t-il avec eux ?

Google ne va pas les laisser mentir, bien qu’ici besoin de l’aide des développeurs.

Android dispose d’un outil appelé AppCompat que les développeurs utilisent pour s’assurer que les anciennes applications fonctionnent sur les nouvelles versions d’Android.

Avec la version 1.4 déjà disponible, il intègre EmojiCompat, qui ajoute automatiquement les nouveaux emojis. En d’autres termes, Si une application utilise AppCompat 1.4, elle reconnaîtra automatiquement les nouveaux emojis, même si l’utilisateur a un très vieux mobile. En fait, cela fonctionne même avec Android 4.4.

Pour forcer les développeurs à utiliser AppCompat 1.4, Google a modifié la politique d’adoption des applications et, depuis février il obligera à adopter une version d’Unicode (qui standardise les emojis) avec un maximum de 4 mois d’ancienneté.

En résumé, toutes ces mesures indiquent que, dès février, peu à peu les vieux mobiles vont cesser de voir tofu et des bugs dans les emojis, et tout le monde appréciera les plus récents.

Cela a pris des années, mais il semble que cette fois soit la finale…