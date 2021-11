Google recrée des lieux emblématiques du premier film Harry Potter

10/11/2021 à 10h45 CET

Pilar Enériz

Pour fêter 20 ans de magie, Google a annoncé la possibilité d’explorer via Google Earth certains des sites emblématiques où le film a été tourné et de se renseigner sur certaines des curiosités qui entourent Harry Potter.

Les espaces et accès sont les suivants :

London King’s Cross : plateforme mythique 9 3⁄4 où Harry Potter et le reste des élèves embarquent à bord du Poudlard Express le 1er septembre pour aller à l’école.

Viaduc de Glenfinnan : Ce viaduc se trouve en Écosse et apparaît dans plusieurs films Harry Potter. La courbe, avec ses 21 arches, est indubitable lorsque l’Expresso de Poudlard court son chemin.

Leadenhall Market : Le « Diagon Alley » des films Harry Potter est en fait un marché historique victorien au toit situé au cœur de Londres, regorgeant de bars, de restaurants et de boutiques. Dans le film, les étudiants de Poudlard cherchent ici tout ce dont ils ont besoin pour leurs études.

Château d’Alnwick : S’il y a quelque chose de caractéristique d’Harry Potter, c’est bien Poudlard. L’intérieur et l’extérieur de ce château du nord de l’Angleterre, propriété d’une famille qui y habite, ont servi de décor à l’école des sorciers, uniquement pour les deux premiers films de la saga. Il propose actuellement des visites guidées et des événements inspirés de l’univers Harry Potter, comme des cours de vol sur balai.

Christ Church : La décoration de la salle à manger de Poudlard s’inspire du majestueux hall Renaissance de ce collège universitaire, situé à Oxford.

Millennium Bridge : Ce pont piéton traverse la Tamise et est apparu dans le film Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé et n’a pas eu une bonne fin car il a été détruit par une attaque de Mangemorts.

The Elephant House : On dit que l’inspiration peut apparaître n’importe où, et ce café d’Édimbourg était l’endroit où JK Rowling a écrit le premier livre Harry Potter autour d’un gâteau et d’un café. C’est aujourd’hui un lieu très fréquenté par les écrivains et les amoureux de la lecture.

Le monde sorcier d’Harry Potter : Pour vous immerger pleinement dans l’univers fantastique d’Harry Potter, rien de mieux que ce parc à thème situé à Orlando, en Floride.

MACUSA | Animaux fantastiques : Ce bureau de l’administration publique de New York a servi de cadre à la création du Congrès magique de l’American Society, ou Congrès magique des États-Unis, également connu sous son acronyme MACUSA. Représente la plus haute instance dirigeante de la communauté des sorciers aux États-Unis d’Amérique dans le prequel Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Palace Theatre : Pour tous les amoureux de Harry Potter qui souhaitent vivre une expérience au-delà du cinéma, dans ce théâtre victorien du quartier West End de Londres, vous pourrez profiter de la pièce en deux parties Harry Potter et l’héritage maudit.

La British Library : L’exposition Harry Potter : A History of Magic a eu lieu ici, qui, en octobre 2017, exposait pendant plusieurs jours les brouillons originaux de JK Rowling, des objets magiques ou encore les dessins originaux de Jim Kay.

Diagon Alley at Warner Bros. Studio Tour : Pour les fans de méga sorciers, il n’y a rien de mieux que de visiter, entre autres, le décor des films Harry Potter et les rues pavées du Diagon Alley.