Google réduit les frais du Play Store pour les abonnements et les applications de streaming musical

Alors que Google fait face à une surveillance accrue de ses pratiques de magasin d’applications en Inde et dans le monde, le géant de l’Internet a annoncé jeudi qu’à partir du 1er janvier 2022, il réduira les frais de service pour tous les abonnements sur Google Play de 30% à 15%, à partir de dès le premier jour. Actuellement, les développeurs doivent payer une réduction de 30% sur les abonnements à Google pendant les 12 premiers mois avant que la commission ne tombe à 15%.

Selon Sameer Samat, vice-président, gestion des produits, Google, les abonnements numériques sont devenus l’un des modèles à la croissance la plus rapide pour les développeurs, mais les entreprises d’abonnement sont confrontées à des défis spécifiques en matière d’acquisition et de fidélisation des clients. «Nous avons travaillé avec nos partenaires dans les secteurs des rencontres, du fitness, de l’éducation et d’autres pour comprendre les nuances de leurs activités. Nous avons entendu dire que l’attrition des clients rend difficile pour les entreprises d’abonnement de bénéficier de ce taux réduit. Nous simplifions donc les choses pour nous assurer qu’elles le peuvent », a-t-il déclaré, ajoutant que 99% des développeurs ont droit à des frais de service inférieurs.

De plus, la société a annoncé qu’elle apportait des modifications aux frais de service du programme Media Experience, afin de mieux tenir compte des différences dans ces catégories. Les entreprises telles que les ebooks et les services de streaming musical à la demande, où les coûts de contenu représentent la majorité des ventes, seront désormais éligibles à des frais de service aussi bas que 10 %. « Les nouveaux tarifs reconnaissent l’économie de l’industrie des verticales de contenu multimédia et améliorent le fonctionnement de Google Play pour les développeurs et les communautés d’artistes, de musiciens et d’auteurs qu’ils représentent », a souligné Samat. Ce sont également des entreprises qui, dans certains cas, sont en concurrence directe avec Google, comme YouTube Music avec Spotify. Google avait lancé le programme Play Media Experience plus tôt cette année pour encourager les développeurs de vidéos, d’audio et de livres à aider à développer la plate-forme Android en créant des expériences multi-appareils incroyables.

Tout comme Apple, Google fait actuellement face à une enquête de la Commission indienne de la concurrence (CCI) de l’organisme antitrust indien sur la question de l’utilisation obligatoire du système de paiement de Google Play Store pour les applications payantes et les achats intégrés. La commission est d’avis qu’une telle politique est injuste car elle restreint la capacité des développeurs d’applications à sélectionner un système de traitement des paiements de leur choix.

