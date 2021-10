Google réduit les frais du Play Store pour plus d’applications sous l’examen des régulateurs

Jeudi, Google a annoncé quelques modifications à sa structure tarifaire Play Store qui devraient profiter aux développeurs d’applications et devraient probablement mettre plus d’argent dans leurs poches.

La société déclare qu’à partir du 1er janvier 2022, toutes les applications par abonnement sur le Play Store auront des frais de service réduits, de 30 % à 15 %. Google affirme que le changement a été effectué après avoir reconnu que même si les abonnements « sont devenus l’un des modèles à la croissance la plus rapide pour les développeurs », ils sont toujours confrontés à des problèmes de désabonnement des consommateurs.

Cela contraste avec le modèle actuel, qui facture 30 % dès le début et le baisse à 15 % après la première année.

De plus, Google apporte des modifications au programme Play Media Experience, qui rendra les ebooks et les services de streaming musical éligibles à des frais Play Store encore plus bas, jusqu’à 10 %. Les frais inférieurs sont destinés à aider à reconnaître « l’économie industrielle des secteurs verticaux du contenu multimédia et à améliorer le fonctionnement de Google Play pour les développeurs et les communautés d’artistes, de musiciens et d’auteurs qu’ils représentent ».

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les changements surviennent alors que Google fait face à une surveillance accrue des frais de développement de sa boutique d’applications. Un procès impliquant plusieurs États affirme que Google utilise injustement sa domination pour imposer des frais de service élevés pour les applications sur les meilleurs téléphones Android et qu’il « serre la force vitale de millions de petites entreprises qui ne cherchent qu’à rivaliser ».

Récemment, la Corée du Sud a décidé que Google et Apple ne peuvent pas forcer les développeurs à utiliser leurs systèmes de paiement internes.

Pendant ce temps, Google affirme que 99% des applications de sa plate-forme sont déjà éligibles pour ses frais de service réduits de 15% et a modifié sa structure de frais cette année pour aider les développeurs, introduisant un programme en mars qui a réduit de moitié la norme de 30% pour le premier million de chiffre d’affaires.

