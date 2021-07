Google reliera les États-Unis à l’Argentine, au Brésil et à l’Uruguay

À quelle fréquence pourrait-il y avoir une panne d’Internet massive ? 0:55

(CNN espagnol) – Google a annoncé la construction de Firmina, un câble sous-marin qui reliera les États-Unis et l’Argentine – avec des extensions supplémentaires au Brésil et en Uruguay – pour offrir un meilleur accès aux produits Google tels que les recherches Web et Gmail, YouTube et Cloud.

Firmina, qui se compose de 12 paires de fibres, transportera le trafic rapidement et en toute sécurité entre les États-Unis et l’Amérique du Sud. Selon la société de technologie, Firmina sera le câble le plus long capable de fonctionner sur une seule source d’alimentation à une extrémité du câble, une caractéristique clé du réseau de Google.

Accès plus rapide aux produits et services Google ! 💪 Aujourd’hui, nous annonçons un nouveau câble sous-marin appelé Firmina, qui reliera les États-Unis à l’Argentine, au Brésil et à l’Uruguay pour optimiser l’accès à nos produits. 🇦🇷☁️ Plus d’infos → https://t.co/HLhflZeFkp pic.twitter.com/coLvC3xy0R – Google Argentine (@googleargentina) 9 juin 2021

“La capacité de se connecter de manière fiable est cruciale, surtout aujourd’hui lorsque nous nous tournons vers le monde numérique pour travailler, socialiser et apprendre”, a déclaré Bikash Koley, vice-président des réseaux mondiaux chez Google en 2020. L’importance de ce réseau souterrain réside dans l’idée. que 98 % du trafic Internet ne se fait pas sans fil, mais via des câbles à fibres optiques

Grâce au vaste réseau de câbles sous-marins de Google, il est possible de “partager, rechercher, envoyer et recevoir des informations dans le monde entier à la vitesse de la lumière”, selon Koley.

Concernant l’impact environnemental de ce réseau câblé, Jayne Stowell, la négociatrice stratégique de Google, a déclaré lors de l’annonce de Curie en 2019 qu'”il n’y a pas d’impact environnemental négatif des câbles sous-marins” car les câbles sont faits de matériaux qui n’endommagent pas la flore et faune des océans. Cependant, il y a un moment de perturbation, mais cela ne se produit que lors de l’installation ou de la réparation, a-t-il précisé.

Firmina est le seizième câble placé dans le monde, et comme d’autres câbles qui célèbrent les grands penseurs et révolutionnaires, il a été nommé en l’honneur de Maria Firmina dos Reis, éducatrice et écrivaine abolitionniste sur l’esclavage brésilien. Les autres câbles sous-marins de Google sont Grace Hopper, qui relie les États-Unis au Royaume-Uni et à l’Espagne ; Curie, qui communique les data centers américains avec le Chili ; Dunant, qui traverse l’Atlantique des côtes américaines vers la France et Equiano, un réseau qui relie le Portugal et l’Afrique du Sud.