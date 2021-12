Google rend hommage à la pizza avec un « doodle » amusant

12/06/2021 à 10:20 CET

Redaction

Google a surpris ce lundi 6 décembre avec une dédicace à un plat très spécial : la pizza. Le géant de la technologie a rendu un petit hommage à travers son ‘doodle’ à ce plat si profondément enraciné en Italie et en Argentine, mais qui a aussi conquis les palais de pratiquement tout le monde. En ce jour de 2007, l’art culinaire du « Pizzaiuolo » napolitain a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Bien que le pain plat avec des ingrédients ait été consommé pendant des siècles dans les civilisations antiques, de l’Egypte à Rome, la ville de Naples, dans le sud-ouest de l’Italie, est considéré comme le berceau de la pizza connue aujourd’hui (pâte avec des couches de tomate et de fromage) à la fin du XVIIIe siècle. C’est ici que commence l’histoire de la pizza : une histoire qui a été cuisinée à travers des siècles de migration mondiale, de développement économique et d’évolution technologique.

Actuellement, on estime que 5 milliards de pizzas sont consommées dans le monde chaque année (350 portions par seconde rien qu’aux États-Unis). Quelle que soit la façon dont vous le regardez, la pizza est là pour rester.

Google présente un jeu de puzzle de pizza qui présente certaines des garnitures de pizza les plus appréciées au monde et met les utilisateurs au défi de couper en fonction du type de pizza commandée. Mais il ne faut pas perdre de vue les ingrédients demandés et le nombre de portions : plus l’ordre est précis, plus le joueur gagnera d’étoiles.

Jalons ou dates historiques

Internet est une grande bibliothèque de journaux et vous pouvez donc consulter les gribouillis les plus importants, tels que le calendrier grégorien, ainsi que son histoire ou ses créateurs ici.

Ces petites œuvres d’art virtuelles, telles que l’anniversaire de la détermination de la vitesse de la lumière, peuvent être acquises et même décorer tout type d’objets tels que des t-shirts, des tampons ou des skateboards via votre boutique virtuelle.

L’histoire du doodle

Google décore généralement les lettres de son logo pour célébrer les anniversaires de personnes célèbres ou des dates clés dans le monde de la science ou de la culture, telles que la naissance de Charles Chaplin, les lauréats du prix Nobel, l’anniversaire de « Don Quichotte » ou l’un ou l’autre des ou un événement nouveau ou le calendrier grégorien.

Le célèbre moteur de recherche a surpris avec des doodles interactifs comme celui qui commémorait le 30e anniversaire de ‘Pac-Man’, qui permettait de jouer au célèbre jeu vidéo.

D’autres griffonnages notables étaient celui consacré au 70e anniversaire de la naissance de John Lennon, avec une vidéo qui passait en revue les images du Beatle; le 60e anniversaire de la publication de ‘The Astronauts’ de Stanislaw Lem, avec plusieurs mini-jeux, ou l’incroyable dédié à Les Paul, recréant une guitare inspirée du maître des six cordes qui permettait aux utilisateurs de composer des chansons.