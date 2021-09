Google rend hommage au poète Nicanor Parra avec un doodle pour son anniversaire – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Le célèbre poète chilien Nicanor Parra apparaît dans le doodle du moteur de recherche Google, le plus utilisé sur Internet, en hommage au 107e anniversaire de sa naissance.

L’image, dans laquelle l’écrivain est observé devant le tableau noir, dans son rôle de professeur d’université, a été illustrée par la dessinatrice Olivia When, qui a déclaré que l’inspiration pour le design venait de « l’œuvre et de l’antipoésie de Parra en tant que reflet de Vie moderne”.

Nicanor Parra, décédé en 2018 à l’âge de 103 ans, est reconnu comme l’un des grands poètes latino-américains, a écrit jusqu’à la fin de ses jours et a enseigné jusqu’à ses 100 ans.

Physiquement entraîné et né dans une famille de musiciens populaires (il est le frère aîné de la légendaire folkloriste Violeta Parra), l’auteur a adopté les paroles pour créer une antipoésie, un style de vers perturbateur, plus direct et familier, également utilisé par d’autres écrivains chiliens. comme Pablo Neruda ou Vicente Huidobro.

Sa longue carrière artistique l’a amené à être l’un des protagonistes de la scène culturelle nationale de la seconde moitié du XXe siècle et plus tard une figure littéraire reconnue dans le monde entier.

L’influence de son travail et sa proposition esthétique l’ont rendu digne d’importantes reconnaissances locales et internationales, telles que le Prix Cervantes (2011) -la plus haute distinction de la littérature hispanique-, le Prix de poésie ibéro-américaine Pablo Neruda (2012) ou le Reina Prix ​​Sofia (2001).