Google rend l’une des meilleures fonctionnalités d’Android plus facile à utiliser sur Chrome et iPhone

Avez-vous déjà navigué sur Internet et êtes tombé sur un produit dont vous saviez avoir besoin ? Dans certains cas, l’identification de ce produit peut être un défi, surtout s’il ne se trouve pas sur le site Web d’un détaillant. Si vous possédez un appareil Android, vous pouvez résoudre ce problème avec Google Lens, que la société a introduit pour la première fois en 2017. Mais maintenant, enfin, Google Lens arrive sur Chrome.

Google Lens arrive dans Chrome sur le bureau

Google Lens est une technologie de reconnaissance d’images qui fait apparaître des informations pertinentes sur les objets qu’elle identifie dans des photos et des vidéos à l’aide d’une analyse visuelle basée sur un réseau de neurones. En termes simples, Google Lens peut vous en dire plus sur les éléments que vous voyez. Au fil du temps, Google a étendu l’intégration de la technologie pour inclure les applications Google Photos sur iOS et Android ainsi que Google Assistant sur les téléphones OnePlus. L’intégration va encore plus loin dans les prochains jours.

Comme le note 9to5Google, Google Lens est actuellement disponible sur iOS via la recherche Google. Dans un article de blog publié cette semaine, Google a révélé que Lens serait également bientôt ajouté à l’application Google. Une fois la fonctionnalité arrivée, les utilisateurs d’iPhone verront un gros bouton indiquant «Rechercher des images» au bas du navigateur intégré de l’application Google. Appuyez dessus “pour rendre toutes les images d’une page consultables”.

Google apporte également Lens à son navigateur Chrome sur les ordinateurs de bureau. Lorsque la fonctionnalité sera déployée, « vous pourrez sélectionner des images, des vidéos et du contenu textuel sur un site Web avec Lens pour voir rapidement les résultats de la recherche dans le même onglet, sans quitter la page sur laquelle vous vous trouvez. Cela va être une énorme aubaine pour les acheteurs qui souhaitent identifier rapidement tous les produits sur la page.

Autres annonces de la recherche Google sur ’21

L’objectif était le point culminant, mais il y a eu d’autres annonces liées aux achats de Google cette semaine également. Par exemple, rechercher des vêtements, des chaussures et des accessoires est désormais plus facile que jamais sur mobile. Si vous recherchez “vestes courtes”, Google vous montrera un flux visuel d’articles connexes dans différentes couleurs et styles. Il y aura également plus d’informations comme des magasins locaux, des guides de style et des vidéos. Vous pouvez aller encore plus loin en filtrant votre recherche par style, département, marque, etc.

De plus, la recherche fera un meilleur travail pour faire apparaître les magasins locaux. Si vous recherchez un aquarium à proximité, vous pouvez le rechercher, puis sélectionner le filtre « en stock » pour voir s’ils sont disponibles près de chez vous.

Vous pouvez regarder l’enregistrement complet de l’événement Search On ’21 ci-dessous dans la vidéo YouTube intégrée :