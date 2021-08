GOOGLE REND MANDAT LE « VACCIN » POUR LES EMPLOYÉS RETOURNANT AU BUREAU ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Google a annoncé que tous les employés qui retournent au bureau devront être « vaccinés » avec le vaccin expérimental de thérapie génique avant de le faire. Cela survient alors que la classe dirigeante essaie de faire adopter des mandats pour tous les employés du gouvernement fédéral.

Non seulement cela deviendra probablement une réalité pour ceux qui travaillent pour les dirigeants, mais des politiques plus localisées imposant le tir apparaîtront dans un proche avenir.

Google n’est qu’une des entreprises faisant du cliché une condition d’emploi. Une fois que les «vaccins» (qui ne sont pas des vaccins selon la définition du terme) sont «entièrement approuvés» par la Food and Drug Administration, de plus en plus d’entreprises se sont engagées à imposer le vaccin à ceux qui veulent travailler.

La société a renvoyé la majorité de ses près de 140 000 employés chez eux en mars dernier pour travailler à distance. Maintenant, cependant, les campus du géant de la technologie rouvrent et les travailleurs retournent au bureau, mais seulement une fois qu’ils ont été vaccinés, a déclaré mercredi le PDG Sundar Pichai à ses employés dans un e-mail mercredi. « Toute personne venant travailler sur nos campus devra être vaccinée », a écrit Pichai, ajoutant que la politique sera déployée aux États-Unis dans les semaines à venir, et dans le monde par la suite. –RT

Mais Google a déclaré que le personnel qui ne souhaite pas retourner au travail en personne pourra travailler à domicile jusqu’en octobre et que l’entreprise permettra également à certains employés de travailler principalement à domicile jusqu’à la fin de l’année. Biden et Google ont tous deux le pouvoir de demander à leurs employés de se faire piquer, en particulier parce que les esclaves croient irrationnellement que ces personnes ont du pouvoir. (La croyance en l’autorité est littéralement tout ce qui se dresse entre notre esclavage et notre liberté.) Un examen du ministère de la Justice a conclu cette semaine que les entités privées et publiques peuvent ordonner aux travailleurs de se faire vacciner, même si les vaccins en question ne sont pas approuvés par la Food and Drug Administration, contrairement à la récolte actuelle de vaccins contre les coronavirus.

Peu de temps après la déclaration de Pichai, Netflix a annoncé qu’il exigerait que tous les acteurs travaillant sur ses productions aux États-Unis, et le personnel en contact étroit avec eux, soient vaccinés.

Seul le plus docile de tous les esclaves pourra travailler. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner contre une maladie qui, à toutes fins utiles, n’existe même pas, vous allez être exclu de la société.

À ce stade, les sains d’esprit ne veulent de toute façon aucune partie du système ou de la « société ». Cette prise de pouvoir est finalement vouée à l’échec et de plus en plus de gens prennent conscience de la vérité. Nous ne sommes pas des esclaves. Personne ne nous possède. Restez vigilant et utilisez la pensée critique. Les questions sont bien plus nombreuses que les réponses en ce moment, mais plus que tout, ceux au pouvoir craignent que nous découvrions la vérité et donc, ne les servions plus.

