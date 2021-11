Google répond à la polémique sur la vitesse de chargement de ses Pixel 6 Pro et Pixel 6 | La technologie

Google a décidé de répondre à la controverse sur la vitesse de chargement de ses appareils mobiles Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, bien que la réponse puisse ne pas plaire à tout le monde.

La charge rapide est l’une des meilleures avancées dans l’industrie de la téléphonie mobile, et si certaines entreprises sont en avance sur la courbe, de nombreuses autres sont quelque peu en retard à cet égard. OPPO, realme et OnePlus ont annoncé il y a quelques jours qu’ils commenceraient à lancer des mobiles avec une puissance de charge de 120W.

Google, en revanche, est généralement en retard dans cet aspect, mais le pire de tout est que cela se produit également dans ses appareils haut de gamme. Il y a quelques semaines, les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été présentés, les controverses n’ont pas tardé à arriver et elles sont toutes apparues en raison de la vitesse de chargement.

Et, est-ce que, ceux de Mountain View ont annoncé que leurs terminaux pouvaient charger à 30W avec ce qu’ils avaient une charge rapide assez lente par rapport à d’autres terminaux qui pouvaient atteindre jusqu’à 60W voire 100W. Bien sûr, cette vitesse de chargement s’est avérée non réelle.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne chargeaient qu’à 22W, il a fallu plusieurs semaines pour connaître la réponse de Google. Ce que disent les créateurs d’Android, c’est que la puissance de charge dépend du moment où se trouve l’appareil mobile.

La répartition serait la suivante : lorsque les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont entre 1% et 50%, le temps que cela prend est de 30 minutes et la vitesse est la plus rapide, de 50% à 80% la puissance est réduite et, au final, de 80% à 100% la vitesse de charge la plus lente est atteinte.

Bien entendu, Google n’a rien dit sur la puissance à laquelle l’appareil se charge pendant ces périodes. Mais grâce à 9to5Google, il a été confirmé que pendant les pourcentages les plus rapides, la vitesse atteinte est de 21W dans le Pixel 6 et de 23W dans le Pixel 6 Pro.

Les données obtenues confirment que les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro se chargent à une vitesse bien inférieure à ce que Google avait annoncé au départ. Cela peut ne pas convaincre de nombreux utilisateurs qui ont acheté ces appareils mobiles.