Google répond à la suppression de YouTube TV de l’App Store Roku

Quiconque cherche à télécharger l’application YouTube TV sur l’un des meilleurs appareils Roku peut être surpris, car la société vient de supprimer l’application de son magasin. Cette décision intervient après l’échec des négociations entre les deux sociétés, Roku accusant Google de comportement monopolistique et de manipulation de recherche.

Google a publié une déclaration en réponse à l’action de Roku, déclarant que Roku s’était “engagé dans cette tactique avec d’autres fournisseurs de streaming” et que les conditions de Google étaient en place depuis plusieurs années.

Roku a demandé des exceptions qui briseraient l’expérience YouTube et limiteraient notre capacité à mettre à jour YouTube afin de résoudre des problèmes ou d’ajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, en ne prenant pas en charge les codecs vidéo open-source, vous ne pourrez pas regarder YouTube en 4K HDR ou 8K même si vous avez acheté un appareil Roku prenant en charge cette résolution.

Pendant ce temps, Roku avait informé les utilisateurs que son refus d’accepter les conditions de Google visait à protéger ses utilisateurs des «exigences déloyales et anticoncurrentielles de Google pour manipuler vos résultats de recherche», ce que Google nie. Selon Axios, Google aurait demandé à Roku d’ajouter une ligne dédiée aux résultats de recherche YouTube, accordant au service de streaming un traitement préférentiel par rapport aux autres.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Roku accuse également Google d’utiliser son pouvoir de monopole pour “forcer les conditions” sur les streamers, ce que Google conteste en accusant Roku de demander un “traitement spécial” tout en profitant de l’opportunité de renégocier les conditions de l’application YouTube principale, qui n’expirent qu’en décembre.

Google déclare que l’accès à YouTube TV reste pour ceux qui ont déjà installé l’application, mais exhorte Roku à ne pas supprimer l’application de sa plate-forme et à la ramener dans son magasin d’applications. Il souligne également que YouTube TV est toujours disponible sur la plupart des meilleurs appareils de streaming comme son propre Chromecast avec Google TV.

Pendant ce temps, les deux sociétés exhortent les utilisateurs à contacter les équipes de support du côté opposé pour encourager une résolution entre les deux sociétés. Cependant, il semble que les deux sociétés ne renoncent pas à leur position.

Android Central a contacté Roku pour un commentaire mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

