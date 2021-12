Google reporte à nouveau le retour obligatoire au bureau des employés américains

Google semble avoir repoussé à l’année prochaine sa date cible pour le retour obligatoire au pouvoir de ses employés américains. Sundar Pichai, PDG de Google, a annoncé en août que les employés seraient tenus de revenir le 10 janvier 2022, mais ce ne sera pas le cas.

Dans un e-mail aux employés, le vice-président de la sécurité Chris Rackow a déclaré que Google n’adopterait plus de configuration de travail hybride le 10 janvier dans aucun de ses bureaux américains (via CNBC). Au lieu de cela, le géant de la recherche laissera ses bureaux locaux décider des délais de retour en toute sécurité de leurs employés dans leurs bureaux. Google formera également des équipes locales de réponse aux incidents pour évaluer les niveaux de risque dans chaque emplacement.

Rackow a poursuivi en disant que Google attendra la nouvelle année pour décider quand il est sûr pour les employés d’adopter un modèle de bureau. Cela dit, il a déclaré que Google encourage toujours les employés à se rendre dans leurs bureaux « là où les conditions le permettent » afin de retrouver la « mémoire musculaire » d’être dans un bureau physique.

Google aurait rouvert 90 pour cent de ses sites aux États-Unis, 40 pour cent de ses employés retournant volontairement au travail. L’entreprise tiendra également sa promesse de fournir aux employés à temps plein une période de transition de 30 jours d’un modèle de travail à distance à un modèle de bureau.

Le géant de la technologie basé à Mountain View prévoyait auparavant de mettre en œuvre une configuration de travail hybride après septembre avant de la reporter à janvier de l’année prochaine. Il semble que les employés américains ne seront pas obligés de suivre un horaire de travail hybride de si tôt.

Rackow n’a pas cité la variante Omicron comme raison du nouveau retard, mais Google aurait reporté le retour des employés au travail au bureau dans ses sites internationaux, y compris en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en raison des inquiétudes croissantes concernant le nouveau COVID. -19 variante.

