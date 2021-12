Google reporte sa mise à jour désordonnée du Pixel 6 de décembre à fin janvier

La mise à jour de décembre de Google a corrigé une variété de bugs du Pixel 6 qui affectaient le téléphone depuis son lancement. Malheureusement, il a également introduit un bogue encore pire qui a paralysé la connectivité réseau du Pixel 6. Certains utilisateurs n’ont pas pu se connecter aux réseaux dans les zones à grande couverture et ont signalé des baisses de signal fréquentes.

Google a déclaré qu’il étudiait le problème le 17 décembre et a suspendu le déploiement de la mise à jour. Maintenant, près de deux semaines plus tard, une page d’assistance Pixel indique que Google a trouvé une solution au problème. Malheureusement, ils ne déploieront pas ce correctif avant « fin janvier », ce qui signifie que toute personne disposant de la mise à jour actuelle devrait subir un mois supplémentaire de mauvaise réception.

« Si vous avez reçu la mise à jour logicielle de décembre sur Pixel 6 ou Pixel 6 Pro et que vous rencontrez toujours des problèmes de connectivité mobile, vous pouvez revenir à la version précédente du logiciel à l’aide d’Android Flash Tool (flash.android.com) et effectuer une réinitialisation d’usine. » le poste explique.

Si vous ne rencontrez aucun problème de signal, vous pouvez continuer à utiliser la version actuelle. Mais si vous n’avez jamais reçu la mise à jour pour commencer, vous devrez attendre un mois supplémentaire pour toutes les corrections de bogues et les nouvelles fonctionnalités qui y sont associées.

Il y a plusieurs problèmes évidents avec cette solution. Premièrement, les utilisateurs doivent sauvegarder leurs téléphones et suivre un processus de mise à jour manuelle, au lieu que Google résolve le problème via OTA ; de nombreux propriétaires de Pixel 6 peuvent ne jamais voir cette option. Et deuxièmement, le retour à la dernière version réintroduira tous les bogues corrigés par les développeurs de Google et annulera le correctif de sécurité.

De toute évidence, ce bug du Pixel 6 n’est pas quelque chose que les développeurs peuvent corriger rapidement, sinon ils l’auraient fait. Nous avons vu d’autres bogues, comme Microsoft Teams bloquant les appels 911, corrigés en quelques jours plutôt qu’en semaines.

Néanmoins, il est décevant que la première incursion de Google avec son propre SoC, Tensor, ait conduit à une telle expérience buggy tout autour. Bien que nous considérions le Pixel 6 comme l’un des meilleurs téléphones Android en termes de qualité matérielle, l’expérience logicielle s’est avérée sous-optimale pour de nombreux utilisateurs.

Avec de nouveaux téléphones comme le Samsung Galaxy S22 et le OnePlus 10 en route au début de 2022, il sera intéressant de voir si certains propriétaires de Pixel quittent le navire avant que Google ne puisse le corriger.

Google résolutions du Nouvel An

Voici ce que nous voulons voir de Google en 2022

Avec 2021 s’estompant rapidement derrière nous, notre attention se tourne vers 2022 et toutes les possibilités pour les entreprises technologiques de faire une différence dans nos vies. Aucune entreprise n’a autant d’influence sur les fans d’Android que Google, nous avons donc décidé de dresser une liste de souhaits longue de ce que nous voulons voir de Mountain View en 2022.

Il bosse

Commencez votre aventure avec le Pixel 6 avec l’une de ces coques

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis pour Pixel 6 allient adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !