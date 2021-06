Google repousse son interdiction des cookies Chrome jusqu’en 2023

Google retarde d’un an la décision promise depuis longtemps de bloquer les cookies tiers de son navigateur Chrome, invoquant la nécessité d'”avancer à un rythme responsable” et “d’éviter de mettre en péril les modèles commerciaux de nombreux éditeurs Web qui prennent en charge le contenu disponible gratuitement. “

Le modèle commercial de Google a probablement également été pris en compte dans la décision : il s’appuie sur des cookies tiers pour certaines de ses activités publicitaires lucratives et est un acteur majeur de l’écosystème de la publicité numérique qui sera bouleversé par le changement. Donc, Google n’a jamais été aussi désireux de le faire.

Les cookies tiers sont le nombre de sociétés de publicité et de courtiers en données qui vous suivent sur Internet. Ils peuvent voir les sites sur lesquels vous vous rendez et les utiliser pour créer un profil de vous et de vos intérêts, qui est ensuite utilisé pour vous cibler des publicités.

Les personnes qui se soucient de leur vie privée en ligne n’aiment généralement pas être suivies de cette façon. Certains navigateurs ont réagi en bloquant les cookies tiers et en faisant de leur confidentialité un argument de vente. Vous pouvez consulter le guide des navigateurs de Recode si vous voulez en savoir plus, mais Firefox, Brave et Safari d’Apple bloquent déjà les cookies tiers par défaut et le font depuis un certain temps déjà. Chrome, en revanche, a traîné les pieds pour faire de même. Maintenant, cela les entraîne encore plus.

Google a annoncé en janvier 2020 qu’il éliminerait les cookies tiers de Chrome d’ici 2022. La société a promis d’utiliser ces deux années pour proposer une alternative plus privée dont les utilisateurs et les annonceurs (et Google) seraient satisfaits. Il a déployé quelques tentatives depuis lors, notamment le Federated Learning of Cohorts (FLoC).

Le problème est que FLoC n’arrête pas complètement le suivi. Au contraire, il place ce suivi entre les mains de Google : l’activité Internet des utilisateurs de Chrome sera suivie via le navigateur lui-même, puis Google regroupera les utilisateurs en grands groupes en fonction de leurs intérêts. Les annonceurs peuvent alors cibler les groupes plutôt que l’individu. Cela est censé garder les utilisateurs anonymes tout en permettant aux annonceurs de les cibler, mais cela donne également à Google beaucoup plus de contrôle sur les informations collectées par son intermédiaire, et beaucoup moins aux sociétés de publicité. Google était assez enthousiaste à propos de FloC, mais ce n’était pas vraiment populaire auprès des experts en confidentialité, des entreprises de technologie publicitaire ou des régulateurs. Le Royaume-Uni et l’Union européenne enquêtent si cela enfreint leurs lois antitrust.

Donc Google – qui, pour être juste, a toujours dit que 2022 était une date prévue et pas absolument certaine – a annoncé qu’il allait avoir besoin de plus de temps pour instaurer son interdiction des cookies.

“Nous devons avancer à un rythme responsable”, a déclaré la société dans un article de blog. « Cela laissera suffisamment de temps pour un débat public sur les bonnes solutions, un engagement continu avec les régulateurs et pour que les éditeurs et le secteur de la publicité migrent leurs services. Ceci est important pour éviter de compromettre les modèles commerciaux de nombreux éditeurs Web qui prennent en charge le contenu disponible gratuitement. »

Cette dernière phrase est la clé – c’est un rappel que vos données sont la monnaie de l’Internet « gratuit ». Toute entreprise qui négocie dans cette devise trouvera toujours un moyen de la récupérer.

La Network Advertising Initiative (NAI), un groupe de l’industrie publicitaire, a été (sans surprise) ravie d’apprendre que l’interdiction des cookies était retardée.

“Nous apprécions l’approche réfléchie de Google pour assurer une expérience Internet diversifiée, compétitive et préservant la confidentialité pour les consommateurs et les entreprises”, a déclaré le président et chef de la direction du groupe, Leigh Freund, dans un communiqué. “[This is] une opportunité de prendre le temps nécessaire pour construire un écosystème qui donne vraiment aux consommateurs la confidentialité et les avantages qu’ils méritent.

Alors maintenant, Google dit qu’il cessera de prendre en charge les cookies tiers dans votre navigateur Chrome d’ici la fin de 2023. Quant à savoir ce qui remplacera ces cookies, c’est toujours une question ouverte. Le FLoC est apparemment l’une des nombreuses options envisagées par Google, affirmant qu’il y a plus de 30 propositions en cours et que quatre d’entre elles sont en cours d’essai.

Chrome est le navigateur le plus populaire sur le marché, et c’est aussi le seul qui est géré par une entreprise avec une plate-forme publicitaire importante. Se débarrasser des cookies et du suivi va nuire à Google. Ce n’est pas un facteur pour ses rivaux, c’est pourquoi ils ont rapidement adopté des outils anti-suivi et Google est à la traîne jusqu’à ce qu’il puisse trouver un moyen de rendre le suivi plus acceptable.