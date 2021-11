Google résoudra le problème de scintillement de la «lumière résiduelle» du Pixel 6 avec la mise à jour de décembre

Certains clients qui ont reçu leurs téléphones Pixel 6 et 6 Pro plus tôt cette semaine ont remarqué un problème de scintillement d’écran étrange sur leurs téléphones.

Selon les plaintes des propriétaires sur Reddit, le problème de scintillement de l’affichage apparaît lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation lorsque les téléphones sont éteints. Pour l’instant, il ne semble pas que les meilleurs téléphones Android de Google de 2021 présentent le même comportement lorsqu’ils sont allumés.

Quelques propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro signalent également une teinte verte sur l’écran. Bien que le problème de scintillement n’ait pas été signalé sur les téléphones Pixel précédents, certains appareils Pixel 5a et Pixel 4 XL ont également été affectés par le problème de la teinte verte. Les propriétaires de Samsung Galaxy S20 Ultra et OnePlus 8 ont également rencontré des problèmes de teinte similaires. Dans les deux cas, les problèmes ont été « résolus » par les fabricants avec une mise à jour logicielle.

Depuis que Google a commencé à expédier les précommandes Pixel 6 et 6 Pro il y a quelques jours à peine, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir si ces problèmes sont répandus. Si les problèmes ne se limitent pas à un petit nombre d’unités Pixel 6 et 6 Pro, Google lancera probablement une nouvelle mise à jour logicielle pour les résoudre très bientôt.

Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs signalent des problèmes avec leurs nouveaux téléphones Pixel. L’année dernière, les premiers propriétaires de Pixel 5 ont commencé à remarquer des écarts entre l’écran et le corps, ce que Google a déclaré plus tard être une « partie normale de la conception ». Un petit nombre d’utilisateurs de Pixel 5 ont également rencontré des problèmes de niveau de volume et un bug de scintillement du capteur de proximité.

La série Pixel 4, en revanche, a été affectée par la décharge de la batterie et des problèmes d’arrêt aléatoire. Certaines unités Pixel 3 et 3 XL ont également été affectées par le problème d’arrêt aléatoire, tandis que d’autres unités ont souffert de problèmes EDL.

Google a reconnu le problème d’écran affectant certaines unités Pixel 6 et 6 Pro sur sa page d’aide Pixel Phone. La société affirme que le problème sera résolu avec une mise à jour logicielle qui sera déployée sur les deux téléphones en décembre. Google a également confirmé que le scintillement « ne représente pas un problème avec le matériel du téléphone ».