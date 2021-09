Google ressuscite le Nexus pour faire de l’ombre à l’iPhone 13, promouvoir le Pixel 6

Apple a dévoilé mardi son nouvel iPhone 13, et bien sûr, les fabricants d’Android prennent un moment pour se moquer, notamment Google, qui se prépare pour le lancement de son propre produit phare Pixel 6.

Cependant, la société n’a pas utilisé les canaux normaux pour taquiner Apple à propos de son dernier produit phare. Au lieu de cela, la société semble avoir ressuscité son ancien compte Twitter Google Nexus avec un simple tweet.

Le tweet est remarquable en ce que Google n’a pas été actif sur le compte Twitter de Nexus depuis environ quatre ans, déplaçant ses tweets liés au matériel vers le compte @MadeByGoogle. Et comme le compte est privé, seuls ceux qui le suivent peuvent le voir.

Google a également mis à jour la page d’accueil du Pixel 6 avec une nouvelle image de son prochain produit phare. Il montre le Pixel 6 Pro argenté, nous donnant notre meilleur aperçu de l’affichage de l’appareil.

Cela dit, Google n’était pas la seule entreprise à se moquer d’Apple. Les fabricants de certains des meilleurs téléphones Android ont également eu leur moment. OnePlus s’est joint à nous en mettant en évidence l’une des phrases les plus courantes prononcées lors du lancement d’un nouvel iPhone :

“J’ai eu ________ pendant des années.” Remplissez le vide avec une fonctionnalité que vous avez depuis un certain temps et envoyez-la à vos amis iOS. – OnePlus➕ (@OnePlus_USA) 14 septembre 2021

Bien sûr, nous pouvons tous parler des fonctionnalités que l’iPhone a volées à Android, mais malheureusement, nous n’avons pas toute la journée.

Samsung est également intervenu, se moquant du design relativement inchangé du nouvel iPhone 13 tout en soulignant ses derniers pliables comme le Galaxy Z Fold 3:

Il y a quelque chose à dire sur le fait de rester le même. On préfère juste se démarquer un peu. pic.twitter.com/EvHfv8egoB – Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) 14 septembre 2021

Alors que la rumeur dit qu’Apple travaille sur un appareil pliable, les experts disent que nous ne devrions pas nous y attendre avant au moins 2023, tandis que Samsung continuera de dominer ce marché.

Les nouveaux modèles d’iPhone 13 sont dotés de la nouvelle puce A15 Bionic, d’écrans plus lumineux avec des encoches 20 % plus petites et des taux de rafraîchissement dynamiques de 120 Hz, des caméras améliorées pour un meilleur enregistrement vidéo et en basse lumière, des batteries plus durables et des niveaux de stockage plus grands.

Que pensez-vous du nouvel iPhone 13 ou de l’un des autres appareils annoncés par Apple aujourd’hui ?

