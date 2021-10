Google restaure l’une des fonctionnalités utiles de Gmail sur le Web

Google semble avoir reconnu que la suppression de l’ancien gros bouton Gmail pour créer un nouvel e-mail sur le bureau ne convenait pas à la majorité des utilisateurs. L’ancien bouton Composer fait maintenant son retour sur bon nombre des meilleurs ordinateurs portables.

Le géant de la recherche a annoncé que le gros bouton d’origine reviendrait sur Gmail sur le Web à partir du 3 novembre. Googled a noté qu’il avait pris cette décision après avoir entendu des utilisateurs que la version originale du bouton était plus intuitive.

Mis à part la taille plus grande, il y aura quelques changements de conception. Le bouton à quatre couleurs plus qui représentait le design du thème matériel de Google, par exemple, ne sera plus disponible. Au lieu de cela, le client de messagerie Web utilisera un bouton plus gros avec une icône de crayon rouge et le mot « composer » à l’intérieur du bouton d’action flottant (FAB).

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Si cela vous semble familier, c’est parce qu’il s’agit du même design que Google a introduit pour Gmail sur Android plus tôt cette année, sauf que la version mobile a une couleur différente. Le nouveau bouton de la version de bureau de Gmail remplacera le futur bouton circulaire rouge.

Ce bouton a été introduit en avril lorsque Google a déployé un nouveau client Gmail sur le Web qui intégrait Chat et Rooms pour les utilisateurs gratuits. Il s’agissait plutôt d’un changement de conception injustifié, remplaçant le plus grand FAB par un bouton plus petit, composé uniquement d’icônes, qui pouvait facilement être noyé sur de grands écrans de bureau.

La dernière mise à jour est donc un changement bienvenu. Tous les clients Workspace et ceux qui possèdent des comptes Google personnels auront accès à l’ancien bouton de rédaction de Gmail à partir de la semaine prochaine. Gardez à l’esprit, cependant, que cela peut prendre jusqu’à 15 jours pour devenir disponible pour tout le monde.

Lancez votre expérience Android

Meilleurs lanceurs Android pour votre téléphone 2021

Vous voulez donner un nouveau look à votre téléphone Android avec un minimum d’effort ? Et si vous essayiez un nouveau lanceur ? Si cela ressemble à quelque chose pour vous, nous avons rassemblé le meilleur qui soit.

Pas seulement viser et tirer

Pourquoi les critiques du Pixel 6 sont si variées sur ses nouveaux appareils photo

Le Google Pixel 6 est maintenant en vente et bien que le logiciel et le design soient divins, il semble y avoir des opinions largement contradictoires sur l’expérience de l’appareil photo. La moitié d’entre nous semble adorer l’appareil photo Pixel 6, et la moitié n’aime pas vraiment les photos actuelles. Alors que se passe-t-il? Nous allons jeter un coup d’oeil.