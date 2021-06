Google retarde la suppression des cookies tiers dans Chrome jusqu’en 2023, veut « bien faire les choses »

Google retarde son projet d’éliminer progressivement les cookies tiers dans le navigateur Chrome jusqu’en 2023, un an plus tard qu’à l’origine, a déclaré Google dans un article de blog.

Le géant de la technologie a déclaré que bien qu’il y ait “des progrès considérables” avec l’initiative, l’entreprise a besoin de plus de temps “dans tout l’écosystème pour bien faire les choses”.

Cette initiative fait partie du projet groupé de l’entreprise appelé Privacy Sandbox, qui comprend plusieurs propositions pour Chrome et le Web.

“L’initiative Privacy Sandbox vise à créer des technologies Web qui protègent à la fois la vie privée des personnes en ligne et donnent aux entreprises et aux développeurs les outils nécessaires pour créer des entreprises numériques florissantes afin de garder le Web ouvert et accessible à tous, maintenant et pour l’avenir”, a écrit Google. « Pour ce faire, nous devons avancer à un rythme responsable. »

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Il a ajouté que l’objectif est de déployer des technologies clés d’ici la fin de 2022 pour que la communauté des développeurs commence à les adopter, et sous réserve d’un engagement avec l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, « Chrome pourrait alors éliminer progressivement les cookies tiers sur une période de trois mois. , commençant mi-2023 et se terminant fin 2023.”

Plus précisément, la suppression progressive des cookies tiers relève de ce que la société appelle la technologie « Federated Learning of Cohorts » ou FLoC. Google vante l’initiative comme un moyen d’aider à préserver la confidentialité des utilisateurs tout en donnant aux annonceurs des résultats similaires aux cookies tiers. Au lieu d’utiliser des identifiants individuels pour identifier et suivre les utilisateurs, FLoC a l’intention de regrouper les utilisateurs en fonction de leurs habitudes de navigation. Selon Google, “les utilisateurs individuels sont indiscernables au sein d’une même cohorte”. Les cookies tiers sont utilisés pour tout, y compris la collecte et la segmentation des données d’audience, le ciblage publicitaire et la personnalisation jusqu’à la mesure d’attribution granulaire.

Beaucoup dans l’industrie ne sont pas entièrement convaincus que la technologie est la meilleure option pour remplacer les cookies. Plusieurs entreprises derrière certains des meilleurs navigateurs Android ont déjà bloqué la nouvelle technologie et ont depuis réaffirmé leurs positions. Amazon, par exemple, a récemment bloqué FLoC sur les pages Web de sa marque, ce qui rend plus difficile pour Google de créer ces cohortes de suivi sur certaines des plus grandes destinations d’Internet.

Lorsque Google a initialement annoncé son intention de le faire, un article de blog d’analyste de Forrester a déclaré que Google « essaie de redorer sa réputation de respect de la vie privée face à la forte concurrence des autres navigateurs ».

“Sa plate-forme côté demande, son échange d’annonces et d’autres outils côté demande et offre vont prendre un coup, car ces plates-formes seront plus limitées dans les cas d’utilisation des spécialistes du marketing et des éditeurs qu’elles peuvent activer. Mais pour Google, le coup vaut la peine l’avantage, où Google réfléchit à la durabilité à long terme de l’entreprise et à la croissance de son entreprise », a déclaré le blog.

D’autres navigateurs comme Safari d’Apple et Firefox ont déjà mis en place un type de blocage contre les cookies de suivi tiers.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Peu importe vos goûts, votre téléphone a besoin d’un étui

Prenez un super étui pour votre Google Pixel 4a !

Le Pixel 4a est un excellent téléphone pour un prix encore plus élevé, mais ce n’est pas le téléphone le plus flashy du marché. Heureusement, il existe des étuis flashy, à la mode et fiables que vous pouvez saisir pour pimenter les choses.