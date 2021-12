Google retire sa participation en personne au CES 2022 au milieu de la menace Omicron

Google a rejoint une liste croissante d’entreprises technologiques qui ont abandonné le CES 2022 en raison de problèmes de santé posés par la variante Omicron de COVID-19, optant plutôt pour une configuration virtuelle pour l’événement.

Dans une déclaration à Android Central, Google a confirmé qu’il ne serait plus physiquement présent au salon annuel, qui se déroulera à Las Vegas du 5 au 8 janvier de l’année prochaine. Google a dit :

Après un examen attentif, nous avons décidé de ne pas être présents sur le salon du CES 2022. Nous avons suivi de près le développement de la variante Omicron et avons décidé qu’il s’agissait du meilleur choix pour la santé et la sécurité de nos équipes. . Nous continuerons à collaborer étroitement avec le CTA et nos partenaires pour identifier et soutenir les opportunités virtuelles, et nous sommes impatients de partager les dernières innovations de Google avec vous tous.