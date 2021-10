Google retirera YouTube des appareils Roku après avoir échoué à parvenir à un accord

La bataille en cours entre Google et Roku se poursuit alors que l’application YouTube est retirée des nouveaux appareils Roku après le 9 décembre.

La décision est intervenue jeudi après que Roku a publié une déclaration appelant Google pour avoir prétendument affirmé sa domination pour demander un traitement spécial sur la plate-forme. Plus précisément, pour exiger YouTube comme préférence de recherche par rapport à d’autres résultats et demander des fonctionnalités spéciales sur Roku qu’il n’impose pas sur d’autres plates-formes.

En réponse, un porte-parole de YouTube a déclaré à Android Central qu’il retirait son application YouTube des nouveaux appareils Roku.

Depuis nos négociations avec Roku plus tôt cette année, nous avons continué à travailler avec eux pour trouver une solution qui profite à nos utilisateurs communs. Roku a une fois de plus choisi de faire des déclarations improductives et sans fondement plutôt que d’essayer de travailler de manière constructive avec nous.

Comme nous n’avons pas été en mesure de poursuivre nos conversations de bonne foi, notre partenariat pour tous les nouveaux appareils Roku prendra malheureusement fin le 9 décembre. Nous donnons cependant à Roku la possibilité de continuer à distribuer les applications YouTube et YouTube TV à tous les utilisateurs pour s’assurer qu’ils ne sont pas impactés.