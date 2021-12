Google réussit l’impossible : surpasser Mercadona en Espagne | La technologie

Le rapport annuel de Brand Finance BrandBeta Spain 2021 place Mercadona en première position des entreprises les plus demandées en Espagne d’ici 2022.

Mercadona pourrait être considéré comme un symbole national et c’est que la chaîne de supermarchés occupe une position intéressante dans le sentiment national. Mais, malgré tous les avantages et produits, il semble que ce ne soit plus la marque préférée des Espagnols. Le poste est désormais occupé par une entreprise très présente sur la scène internationale.

Et comment savons-nous cela? La vérité est que c’est grâce au rapport Brand Finance BrandBeta Spain 2021, dans ce document, vous pouvez découvrir les marques les plus demandées par un pays. Dans l’étude qui a été menée dans nos frontières, le résultat a suscité un certain émoi et surprise.

Dans cette étude, différentes sections et participants sont pris en compte, mais le plus intéressant est qu’ils montrent les tendances que les utilisateurs préféreront si tout continue comme avant. Dans cette liste, l’entreprise que les Espagnols auront le plus en tête pour 2022 est Google, la deuxième place étant détenue par Mercadona.

Le fait que Mercadona soit à la deuxième place suggère le comportement de la marque et, même s’il s’agit d’une deuxième place, il faut tenir compte de qui ils sont confrontés. Nous parlons de l’une des plus grandes entreprises sur la scène internationale et qui a une représentation écrasante sur Internet.

Bien sûr, si l’on parle du classement des marques espagnoles. Mercadona prend la première place, suivi de près par Correos et Repsol. Iberia, Cepsa, El Pozo, Campofrío, Zara et Día font également des apparitions remarquables.La vérité est que les résultats sont assez curieux, bien que quelque peu prévisibles.

Il faudra attendre 2022 pour savoir si ces prédictions se réalisent enfin et si Google est la marque que les utilisateurs espagnols recherchent le plus. Il ne reste plus grand-chose pour la fin de l’année, il faudra donc être vigilant au cas où les tendances changeraient ou resteraient comme avant.