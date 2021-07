Google révèle des mises à jour liées au commerce – WWD

Google a dévoilé mercredi de nouveaux efforts de vente au détail, y compris un programme bêta pour les achats en direct sur YouTube et des mises à jour pour aider les détaillants à atteindre les acheteurs à la recherche d’offres.

“Ce test était d’abord disponible sur des vidéos à la demande, et nous pilotons maintenant cette expérience sur des diffusions en direct avec une poignée de créateurs et de marques”, a écrit Google sur son blog, The Keyword. « Donc, si vous regardez une diffusion en direct prise en charge sur YouTube, vous pouvez parcourir et acheter des produits en temps réel, sans interruption. »

La plate-forme vidéo a révélé en février qu’elle testait en version bêta des « expériences d’achat intégrées », qui comprenaient des vidéos achetables. La société l’a présenté comme un moyen pour les consommateurs “de puiser dans la crédibilité et les connaissances de créateurs de confiance pour effectuer des achats éclairés directement sur YouTube”, écrivait-il à l’époque, promettant une expansion continue jusqu’en 2021. Le mois dernier, il a plongé un orteil dans le live shopping avec Small Biz Day, un nouvel événement qui a regroupé les achats en direct de 20 petites entreprises.

Les ambitions shopping de YouTube ont conduit à des partenariats avec de nombreuses marques de mode et de beauté, ainsi qu’avec des prestataires technologiques tels que Modiface de L’Oréal et Perfect Corp. sur des essais virtuels de produits de beauté.

La dernière annonce fait notamment suite à la divulgation par YouTube cette semaine de l’acquisition de Simsim, une start-up de commerce social basée en Inde, dans le cadre d’un accord confidentiel qui, selon certains experts, dépasse 70 millions de dollars. Les attentes sont grandes que l’acquisition informera la portée commerciale de l’entreprise en Inde. Mais il convient de noter que YouTube a d’abord lancé d’autres fonctionnalités en Inde, telles que YouTube Shorts, avant de se déployer plus largement.

La nouvelle arrive à un moment charnière pour le commerce social, alors que les candidats ont été occupés à préparer leur prochain acte. Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest, TikTok et bien d’autres ont cherché à approfondir les tendances des achats en ligne, notamment les achats en direct, les essais en réalité augmentée, les achats avec des amis et d’autres initiatives.

Qu’ils puissent le faire avec succès ou non n’est pas une question : le commerce social rapportera plus de 36 milliards de dollars aux États-Unis cette année, selon un rapport d’eMarketer, qui fixe la croissance des ventes nationales de commerce électronique social en 2021 à 35,8%. Bien que ce ne soit pas aussi élevé que la croissance de 38,9% enregistrée en 2020, il a réussi à conserver un certain élan de l’année alimentée par la pandémie.

Les sociétés de médias sociaux voient apparemment une vache à lait dans les achats sur les réseaux sociaux, bien que cela ne soit pas sans risques, à savoir réduire l’attrait et l’authenticité des mêmes influenceurs qui alimentent ces plateformes, leur popularité et leurs offres commerciales.

En substance, s’ils ne deviennent que des vendeurs de produits, il est difficile d’imaginer que les fans continueront à suivre, à aimer et à s’abonner aux mêmes niveaux. La question fondamentale devient alors, si ces plateformes deviennent un peu plus que des centres commerciaux en ligne, perdent-elles l’essence de ce qui les a rendues populaires en premier lieu ?

Comme pour répondre à la question et garder toutes sortes de créateurs de contenu engagés et motivés, YouTube a également révélé cette semaine un nouvel outil de monétisation. Désormais largement disponible en tant que fonctionnalité bêta, Super Thanks permet aux fans d’applaudir – lisez : conseil – pour montrer leur appréciation pour les vidéos téléchargées uniques, allant de 2 $ à 50 $. Il s’agit de la quatrième méthode développée par la plate-forme pour les créateurs payant directement, au-delà des abonnements mensuels payants et des mécanismes de pourboire en direct Super Stickers et Super Chat.

YouTube, qui se vante que sa base d’utilisateurs massive de plus de 2 milliards de personnes représente près d’un tiers d’Internet, est sur le point d’être la meilleure arme de Google dans la bataille pour dominer le commerce social ou vidéo.

Mais cela ne veut pas dire que c’est le seul pari de vente au détail du géant de la technologie. Google a également révélé mercredi une nouvelle recherche et des mises à jour de Google Shopping ciblant les acheteurs de bonnes affaires et amplifiant les promotions saisonnières.

Un outil met en évidence les offres liées aux recherches Google dans une nouvelle section de l’onglet Google Shopping. Comme l’a expliqué l’équipe Google Ads sur son site, “Aujourd’hui, lorsque les acheteurs parcourent la page de résultats dans l’onglet Shopping, ils verront désormais une nouvelle invite “Offres liées à votre recherche” qui met en évidence les offres les plus compétitives en fonction de la remise. ” Les partenaires publicitaires peuvent participer en important des promotions dans Google Merchant Center.

Google a noté que les recherches de “code de réduction” ont bondi de 50% depuis l’année dernière. Et comme les achats saisonniers ont naturellement tendance à stimuler les recherches de soldes et de promotions, il est naturel d’étendre le concept aux vacances.

Cette année, les acheteurs aux États-Unis qui recherchent des remises pour les fêtes verront un nouveau carrousel s’afficher dans leurs résultats de recherche. La mise à jour sera lancée en octobre et couvrira “les offres les plus populaires classées sur le Web pour les principaux moments de vente au détail”, a expliqué la société. “Cette section Offres deviendra un incontournable pour les moments de vente actuels et futurs, comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday.”

D’autres mises à jour permettent aux marques de personnaliser la façon dont les gens découvrent les offres ou d’obtenir de nouvelles informations sur les données.

Par exemple, les entreprises peuvent définir des promotions publiques afin qu’elles ne s’appliquent qu’aux nouveaux clients, ainsi que distinguer des offres spécifiques pour l’indexation via le trafic organique, qui est gratuit, par rapport aux listes payantes. En ce qui concerne les rapports, les données historiques sur les meilleures ventes peuvent aider les magasins à comprendre les tendances et même à prévoir la demande, tandis qu’un nouveau champ de données met en lumière la « demande relative » entre les produits d’une même catégorie et d’un même pays.