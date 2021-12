Google révèle « la phrase la plus utilisée de 2021 », pouvez-vous deviner ce que c’est ?

Cette révélation a été faite par Google à l’aide de son outil Ngrams, qui avait été lancé en 2009.

Expression la plus utilisée en 2021 : Google a révélé la phrase la plus utilisée de 2021 au milieu de la pandémie de coronavirus. En 2020, « maintenant plus que jamais » avait été la phrase la plus utilisée, cela a changé en « nouvelle normalité » en 2021. La phrase a été révélée par le géant de la technologie à l’aide de son outil appelé Ngrams, qui avait été lancé il y a longtemps. 2009. L’outil a montré comment les phrases et les mots ont baissé et augmenté en termes de popularité au fil du temps.

L’outil suit les livres et autres ouvrages pour montrer comment certaines phrases et certains mots ont été utilisés au fil du temps dans le but d’aider à tracer leur popularité au fil des ans.

Cependant, une limitation à cela a été soulignée par Molly McHugh-Johnson de Google dans un article de blog. Molly a déclaré que l’outil ne suit actuellement que les données de 1800 à 2019. Avant 2020, ces données étaient de 1800 à 2012, mais un nouvel énorme ensemble de données a ensuite été ajouté par l’équipe il y a deux ans.

Dans l’article de blog, le géant des moteurs de recherche a également révélé que ce n’était pas la première fois que l’expression « nouvelle normalité » était remarquée dans le lexique. Au milieu du XIXe siècle, l’expression a commencé à être utilisée dans la littérature et d’autres écrits. Cependant, selon les exemples, l’expression « nouvelle normalité » était principalement utilisée pour désigner les types d’institutions universitaires.

L’expression, cependant, a ensuite commencé à s’estomper et n’est devenue importante que maintenant pendant la pandémie.

En dehors de cela, le « vaccin » a été beaucoup utilisé de 1800 à 1813, puis a de nouveau augmenté dans les années 1900 dans des articles savants autour du choléra et de la typhoïde. En dehors de cela, le mot « hybride » a également été utilisé de manière cohérente depuis au moins 1800, le sens du mot restant le même, mais la situation à laquelle il se réfère varie maintenant.

