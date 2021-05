Google révèle le nombre d’appareils Android actifs et le chiffre est absolument vertigineux | La technologie

Plus de 3 milliards d’appareils sont actuellement équipés du système d’exploitation Android, un nombre qui a considérablement augmenté ces dernières années.

Le fait que nous vivons une vie atypique Google I / O 2021Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’annonces, et avec les détails les plus juteux sur le nouveau système d’exploitation Android 12, nous avons également appris des informations qui montrent que l’écosystème Android est en très bonne santé.

Google a profité de son événement pour confirmer que le système d’exploitation Android est déjà présent dans plus de 3 milliards d’appareils dans le monde. La nouvelle a été donnée par le vice-président de la gestion des produits de Google, Sameer samat, et les données pourraient être encore plus élevées.

Et si les estimations de Google ont été obtenues grâce aux enregistrements du Google Play Store, et compte tenu du fait qu’il existe des millions d’appareils Android sur lesquels le Google Play Store n’est pas installé, ce montant doit être plus élevé. Par exemple, les téléphones Huawei ou les téléphones Amazon Fire n’ont pas le Google Play Store préinstallé, et ils devraient également ajouter au montant final.

Compte tenu de ces données officielles, elles ont été ajoutées autour de 500 millions d’appareils Android supplémentaires depuis la conférence des développeurs 2019. En regardant plus loin dans le temps, plus d’un milliard d’appareils auraient été ajoutés depuis 2017, puisque à cette date ceux de Mountain View prévoyaient qu’Android était déjà présent dans environ 2 milliards d’appareils dans le monde.

En comparaison, Apple estime qu’iOS est sur un peu plus d’un milliard d’appareils, quelque chose de logique étant donné qu’il y a plus d’offre sur le marché pour les téléphones mobiles basés sur le système Google.

Lors de l’événement, ceux de Mountain View ont également avancé une première liste de modèles éligibles à la mise à jour bêta d’Android 12, une bonne occasion pour vous d’essayer ce nouveau système d’exploitation avant son lancement officiel en septembre.