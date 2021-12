Google révèle les spécifications du projet Starline et la preuve qu’il est meilleur que Zoom

Que souhaitez-vous savoir

Project Starline est une nouvelle façon de se connecter à distance avec les gens en leur procurant le sentiment d’être présent avec eux, connu sous le nom de téléprésence. Le stand utilise un écran 8K avec un réseau de lentilles de type barrière de parallaxe pour afficher des images 3D sans utiliser de lunettes. Les mouvements de l’utilisateur et l’audio sont suivis via 3 « pods » qui sont utilisés pour restituer une version 3D réaliste d’une personne à transmettre sans fil.

Lorsque Google a annoncé le projet Starline lors de la Google I/O 2021 en mai, personne ne se faisait l’illusion que la technologie derrière était simple. Un nouveau livre blanc publié par Google Research, repéré par 9to5Google, détaille à quel point la technologie est compliquée.

Tout commence par la conception du stand, qui est similaire à un stand de restaurant familier et offre aux utilisateurs un endroit confortable pour s’asseoir pendant qu’ils rencontrent ou conversent avec d’autres personnes à distance. Google dit avoir choisi un design assis principalement à cette fin.

Étant donné que le confort était primordial pour la conception, Google a choisi de développer une technologie qui n’obligeait pas les utilisateurs à porter quoi que ce soit – comme l’un des meilleurs casques VR ou lunettes 3D – tout en étant capable de voir et d’entendre la personne de l’autre côté comme de manière aussi réaliste que possible.

Google voulait également s’assurer que les utilisateurs avaient la liberté de se déplacer un peu, de se dégourdir les jambes et d’avoir toujours une vue complète de la personne à l’autre bout de la tête, de la tête à la taille.

Google a construit des cabines Project Starline avec la possibilité d’afficher une recréation 3D réaliste de la personne à l’autre extrémité, avec la possibilité de les voir sous plusieurs angles, de maintenir un contact visuel et même d’entendre le son comme s’il venait de l’autre personne bouche.

Source : Google

Pour y parvenir, Project Starline enregistre et suit les individus avec un ensemble de trois « pods » – deux situés au-dessus de l’écran sur les côtés gauche et droit, et un centré en dessous de l’écran – qui contient quatre caméras monochromes synchronisées 1280 × 1024 fonctionnant à 120 Hz, avec des filtres pour bloquer la lumière proche infrarouge afin que les informations d’affichage supplémentaires ne soient pas captées par erreur.

Pensez à la façon dont une télécommande Wii paniquerait lorsque la lumière du soleil se déversait dans une pièce et vous comprendrez rapidement l’importance de bloquer ce type de lumière.

Le module inférieur contient une caméra RVB supplémentaire qui capture la couleur nécessaire pour reproduire correctement un individu dans l’espace 3D. Quatre microphones cardioïdes se trouvent également dans ces modules, aidant le système à reproduire exactement d’où vient le son lorsqu’il recrée finalement la personne à l’autre extrémité.

Source : Google

Les informations visuelles et audio capturées à partir de ces caméras sont ensuite rendues sur un PC Lenovo P920 avec quatre GPU – c’est-à-dire deux GPU NVIDIA Quadro RTX 6000 et deux GPU NVIDIA GeForce Titan RTX – puis envoyées sur Internet via WebRTC. Essentiellement, une image composite est créée en utilisant toutes les images des pods combinées en un seul gros morceau.

La recréation en 3D de la personne assise dans le stand du Project Starline permet non seulement à Google d’envoyer une image de meilleure qualité que celle pouvant être fournie via une vidéo 2D comme vous le trouverez sur Zoom, Skype ou FaceTime, mais elle donne également la possibilité pour déplacer et faire pivoter le modèle 3D pour créer l’illusion d’une personne en trois dimensions assise devant vous.

Cet écran est un panneau 8K personnalisé de 65 pouces avec des lentilles stéréoscopiques, qui ont au moins une similitude passagère avec l’écran trouvé dans une Nintendo 3DS, qui utilise une barrière de parallaxe. Contrairement à une barrière de parallaxe, qui a un petit « sweet spot » où l’image 3D est créée, les lentilles de Project Starline sont utilisées pour envoyer une image différente à chaque œil, recréant une vision 3D de manière totalement naturelle.

On peut affirmer que la VR peut créer une expérience similaire à bien des égards, mais Google souligne que les casques VR existants n’ont pas un champ de vision assez large et ont du mal à recréer correctement un visage car un casque VR en bloque une bonne partie. lorsqu’il est porté.

Source : Google

La latence et d’autres problèmes courants qui affectent toujours la communication Internet peuvent également affecter un peu Starline, mais il semble que cela pourrait faire un meilleur travail que ce à quoi nous nous attendons des solutions vidéo 2D actuelles.

Le projet Starline a été utilisé par Google pour de nombreuses raisons, y compris l’intégration et les réunions, mais il n’est pas clair à quel point nous verrons Starline largement utilisé dans les bureaux ou d’autres zones commerciales à l’avenir. Pour l’instant, regardez la vidéo d’annonce originale de Google ci-dessous pour la voir en action.