Google rivalise avec les tests de vitesse en intégrant cette fonctionnalité dans l’une de ses applications les plus utilisées | La technologie

Ceux de Google veulent que vous puissiez connaître la vitesse de connexion et le niveau de signal de l’une de leurs applications afin qu’ils sachent toujours que vos appareils intelligents sont bien connectés.

Google dispose d’un grand nombre d’applications, de services et de contrôles. Il n’est pas rare qu’ils soient des géants du secteur technologique. Ils ont réussi à se retrouver dans des millions de poches et dans des milliers de foyers grâce à leur assistant intelligent, en plus de leurs appareils destinés à la surveillance ou à la sonorisation.

Mais tout cela serait inutile sans connexion internet. Google veut s’assurer que les appareils de la maison disposent de la meilleure connexion, et le moyen d’y parvenir est d’intégrer une toute nouvelle fonctionnalité dans l’une de ses applications les plus utilisées. Oui, Google Home aura désormais une section pour vérifier la vitesse du réseau.

Présentation du test de vitesse de l’appareil sur l’application Google Home, déployé cette semaine : 📏 Mesure à quelle vitesse les appareils se connectent à votre réseau Google ou Nest Wifi 📌 Identifie les points sur lesquels se concentrer et résout les ralentissements de connectivité 💪🏼 Aide à optimiser le placement des points de maillageEssayez-le ! – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 13 septembre 2021

Ceux de Mountain View l’ont commenté au moyen d’un tweet et y indiquent qu’avec la nouvelle fonctionnalité, la connexion peut être vérifiée. Bien entendu, dans le message Twitter, il ne fait référence qu’aux réseaux générés par les appareils Google. En fait, Google WiFi et Google Nest WiFi sont mentionnés.

Ils ne précisent pas très clairement si la fonctionnalité fonctionnera pour tout type de connexion, que le routeur provienne ou non de Google. Très probablement, une fois que cette nouvelle fonctionnalité est officiellement lancée et atteint l’application, les utilisateurs peuvent tester le fonctionnement et vérifier s’il est possible de mesurer la vitesse du réseau de n’importe quelle connexion.

Routeur sans fil double bande Google. Couvre jusqu’à 120 mètres carrés par routeur et est compatible avec les réseaux maillés.

Dans le tweet, il y a également eu des références à des fonctionnalités telles que la possibilité de marquer les endroits où la connectivité est plus faible afin de pouvoir les résoudre à l’avenir. La vérité est que c’est un ajout intéressant, même si vous devrez attendre de savoir comment il est appliqué pour voir les avantages.

Il serait curieux de voir s’ils ajoutent un test de vitesse similaire à celui qui apparaît lors d’une recherche dans Chrome. Les utilisateurs avec des éléments domotiques et Google Home pourraient en profiter, bien que dans les grandes maisons où les problèmes sont les plus urgents, c’est là qu’ils seraient le plus nécessaires.