Google s’apprête à faire de Lacros basé sur Linux le nouveau navigateur Chromebook

Les Chromebooks sont d’excellents ordinateurs personnels car ils sont abordables, ils reçoivent régulièrement des mises à jour de fonctionnalités et ils font partie des appareils connectés à Internet les plus sécurisés que vous puissiez acheter. L’une des raisons pour lesquelles les Chromebooks sont si sécurisés est la façon dont ils bacillonnent le navigateur Chrome et les applications téléchargées, mais aussi parce qu’ils reçoivent des correctifs de sécurité automatiques pendant plus de huit ans. Cependant, une fois qu’un Chromebook a atteint la fin de sa durée de vie de mise à jour, ses utilisateurs ne seront plus protégés contre d’éventuels exploits de sécurité via le navigateur Chrome. Une manière importante dont Google travaille pour corriger cette faille potentielle est de réécrire complètement le navigateur Chrome actuel et de le remplacer sur Chrome OS par un nouveau navigateur basé sur la version Linux appelé Lacros – un acronyme intelligent qui signifie Linux UNEnd ChRome OS.

Selon un article de Dinsan Francis sur Chrome Story, il existe désormais un indicateur expérimental dans Chrome OS où vous pouvez définir Lacros comme navigateur principal sur votre Chromebook. Même si les nouvelles de Lacros sont publiées depuis plus de six mois, c’est la première fois que quelqu’un repère un drapeau pour en faire le navigateur principal encore en phase de test et ne s’est pas encore rendu sur la chaîne Canary, où les utilisateurs aventureux peut l’essayer.

La plupart des nouveaux Chromebooks devraient recevoir des mises à jour pendant six à huit ans à compter de leur sortie. C’est ce qu’on appelle l’AUE, ou expiration de la mise à jour automatique. Selon notre expert Chromebook Ara Wagoner, c’est l’une des choses les plus importantes à rechercher lors de l’achat de l’un des meilleurs Chromebooks. Si vous recherchez un Chromebook fiable qui durera presque jusqu’à la prochaine décennie, nous vous suggérons de considérer notre meilleur choix de Chromebook, le Lenovo Flex 5.