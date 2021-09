Google s’associe à Dapper Labs, une société de jeux NFT et Blockchain

Le leader des moteurs de recherche sur Internet, Google, a annoncé un partenariat avec la société canadienne de blockchain Dapper Labs, dans le but de soutenir le développement de nouveaux produits et services numériques pour le Web 3.0. Y compris le marché en plein essor des jetons non fongibles, mieux connus sous le nom de NFT.

De plus, dans le cadre du partenariat, Google Cloud servira d’opérateur de réseau pour Blockchain Flow, propriété de Dapper Labs.Cette infrastructure évolutive promeut tout un écosystème de NFT, de jeux et d’applications Blockchain, a rapporté Forbes aujourd’hui. Janet Kennedy, vice-présidente de Google Cloud North America, a déclaré que ce partenariat pluriannuel conduira Dapper Labs à étendre ses opérations grâce à une “infrastructure évolutive et sécurisée” exploitée et surveillée par Google.

« Ce partenariat améliorera la connectivité pour les consommateurs et les développeurs d’applications du monde entier. Google Cloud fournira l’infrastructure nécessaire à l’évolutivité de Flow.” Il a présenté le communiqué de presse de Forbes.

Aujourd’hui, Dapper Labs s’est imposé comme une entreprise établie sur le marché du NFT. Le jeton Flow alimente déjà des produits numériques comme NBA Top Shot et CryptoKitties. Cette opération intervient en plein boom du NFT, après un mois d’août bas pour le marché et un mois de septembre plus modéré pour le marché NFT.

Roham Gharegozlou, PDG de Dapper a confirmé le partenariat avec Google à travers un tweet qui a compilé les réalisations importantes de Blockchain Flow depuis sa création sur le réseau il y a quelques mois. Gharegozlou a également déclaré que grâce à cette alliance commerciale, Google facilitera l’accès des développeurs Flow aux nœuds avec une latence plus faible.

L’impact du marché du cloud

Un aspect important à souligner dans le rapport de l’équipe Forbes est le grand impact que Flow et d’autres services Blockchain auront sur Amazon Web Services (AWS). Les opérateurs de nœuds sur la Flow Blockchain peuvent utiliser n’importe quel matériel Google qui répond à leurs besoins.

Dans une déclaration à Forbes, Gharegozlou a décrit l’évolution actuelle de la Blockchain comme “le moment de l’iPhone où les consommateurs commencent à comprendre ce qui se passe”.

Microsoft et Amazon ont lancé leurs initiatives sur le réseau Blockchain ces dernières années. Cela a permis aux principaux acteurs technologiques de continuer à exercer un contrôle fort sur les nœuds cloud.

Le jeton FLOW de Dapper Labs s’est très bien comporté pendant le boom du NFT en août. Aujourd’hui, il se négocie à 22,01 $ au moment de la rédaction. Source : CoinMarketCap

Un rapport Chainstack de 2019 a montré que plus de 60% des nœuds Ethereum fonctionnaient sur des services cloud. Ceci, à son tour, se traduit par une dépendance constante envers les principaux fournisseurs de services cloud, un marché généralement contrôlé pour les géants des services comme Google, AWS et Microsoft.

La décision de Google cette semaine n’a pas été la première dans le monde de la cryptographie. Le géant de la technologie Google s’est déjà associé à des sociétés comme Hedera Hashgraph et Chainlink.

Enfin, des marques telles que NBA, CryptoKitties et UFC font partie du réseau Flow. Dapper Labs a une valeur marchande de plus de 7,5 milliards de dollars. Le jeton Flow est classé 88e dans le classement des crypto-monnaies, selon sa capitalisation boursière, qui atteint 1,2 milliard de dollars.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport