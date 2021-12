Google s’associe à Pluto TV pour proposer 300 chaînes gratuites sur Google TV

Nous avons entendu pour la première fois que Google était en pourparlers pour apporter du contenu télévisé gratuit financé par la publicité à Google TV il y a quelques mois, et il semble que ces discussions aient abouti à une variété de nouveaux contenus officiellement disponibles sur la plate-forme.

Google a annoncé hier dans un article de blog (h/t : XDA-Developers and Protocol) qu’il s’est associé à Pluto TV pour apporter plus de 300 chaînes de télévision gratuites aux appareils exécutant la plate-forme Google TV. Les nouvelles chaînes apparaîtraient dans l’onglet « En direct » de l’écran d’accueil de Google TV.

Pluto TV propose une variété de chaînes en ligne financées par la publicité, telles que CBS News, CNN, Comedy Central, Paramount Plus Picks et Showtime Selects. Il propose également des chaînes organisées consacrées à la franchise 007, Baywatch, Star Trek, Degrassi, The Price Is Right et des chaînes spécifiques au genre (action, documentaire, etc.). Le service est actuellement limité à l’Europe, l’Amérique latine et les États-Unis.

« Cette nouvelle intégration avec Pluto TV sera disponible sur tous les appareils Google TV dans les semaines à venir », a noté Google dans son article de blog. Donc, vous voudrez peut-être rester assis et attendre s’il n’est pas disponible sur votre appareil pour le moment.

La société de Mountain View propose également quelques autres avantages Google TV, tels que six mois de Peacock Premium gratuit aux États-Unis et une variété de films financés par la publicité sur YouTube. Si cela ne suffit pas, la société a déclaré qu’elle prévoyait d’offrir plus de moyens de regarder du contenu gratuitement en 2022.